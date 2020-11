Pieksämäellä tehdyssä joukkotestauksessa paljastui yli 60 ihmisen tartuntarypäs – virus levisi taimitarhan työntekijöissä

Pieksämäellä tehdyssä lähes 200 ihmisen joukkotestauksessa on todettu yhteensä 64 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote torstaina.

Joukkotestaus tehtiin keskiviikkona Partaharjun puutarhan alueella. Partaharjun puutarha on taimitarha ja testatut ihmiset työntekijöitä.

Samasta työyhteisöstä oli aiemmin alkuviikosta löytynyt kuusi saman tartuntaketjun tapausta.

– Nythän meillä on tartunnan jäljitys menossa altistuneiden osalta, nämä 64 ihmistä ja heidän liikkeensä käydään lävitse ja sitten tietysti asetetaan karanteeniin heidän lähipiirinsä. Meidän kannalta iso kysymys on, että paljonko he ovat liikkuneet alueellisesti, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Testitulokset saatiin neljän jälkeen iltapäivästä torstaina, ja niiden pohjalta tehtävä jäljitys oli vielä alkutekijöissään illalla. Tartuntaluvut ovat mukana THL:n valtakunnallisissa luvuissa vasta huomenna.

– Aamulla pohditaan, tarvitseeko meidän tehdä alueellisia rajoitustoimia. Pitää katsoa, ovatko nämä ihmiset liikkuneet ja onko tautia voinut levitä väestöön. Sen mukaan tehdään huomenna heti aamusta rajoitustoimet, jos tarvetta sellaisille on, Seppälä kertoo.

Asiasta tiedotetaan lisää perjantaina. Mikkelin keskussairaala on nostanut toimintavalmiuttaan tartuntaketjun vuoksi.

Yritys: Suurin osa tartunnan saaneista oireettomia

Taimitarhaa pyörittävä yritys kertoo toimivansa terveydenhuollon ohjeiden mukaan. Yrityksen mukaan positiivisen tuloksen antaneet ovat enimmäkseen oireettomia. Syynä pidetään työntekijöiden matalaa keski-ikää.

– Tilanne on huono, mutta näistä 64:stä on vain kolme sellaisia, joilla on mitään merkkejä. Todennäköisesti näistä (tartunnoista) iso osa on aktiivisia, mutta kun he ovat nuoria ihmisiä, niin se ei näy missään. He ovat ihan terveitä, kertoo STT:lle yrittäjä Erkki Savolainen.

Taimitarhan työntekijät muodostavat yrittäjän mukaan suljetun työyhteisön, joka asuu läheisissä rivitaloissa. Työntekijöistä suurin osa on Puolasta ja Ukrainasta.

Yritys kertoo ryhtyneensä jo kesän ja syksyn aikana varotoimenpiteisiin viruksen leviämisen estämiseksi. Yritys kertoo muun muassa jakaneensa työryhmiä pienemmiksi, porrastaneensa työaikoja sekä lisänneensä taukotiloja lähikontaktien välttämiseksi.

Yrityksen mukaan kaikki taimitarhalle kotimaasta tai ulkomailta tulleet uudet sesonkityöntekijät THL:n ohjeiden mukaisesti olleet karanteenissa 10 päivää ja käyttäneet huomioliivejä.

– Huolimatta kaikista varotoimenpiteistä tartuntoja on talon sisään tullut ja tilanne on päässyt kehittymään pahaksi, kertoo Partaharjun Puutarhan toimitusjohtaja Hanna Suhonen tiedotteessa.

Yrityksen mukaan kaikki altistuneet, mutta nyt negatiivisen testituloksen saaneet testataan uudelleen maanantaina.

Lassi Lapintie

STT

Kuvat: