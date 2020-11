Pikkukylä New Hampshiressa avasi perinteisesti USA:n vaalit – Biden voitti Trumpin Dixville Notchissa äänin 5-0

Yhdysvalloissa pieni Dixville Notchin kylä on ottanut jo perinteiseen tapaan varaslähdön Yhdysvaltain presidentin- ja kongressivaaleissa. New Hampshiren osavaltiossa lähellä Kanadan rajaa sijaitsevassa 12 asukkaan kylässä äänestettiin heti puolenyön jälkeen eli aamuseitsemältä Suomen aikaa.

Ääntenlasku oli pian ohi: demokraattien Joe Biden sai viisi ääntä, republikaanien Donald Trump ei yhtään.

Myös naapurikylä Millsfieldissä annettiin äänet heti kellon viisareiden siirryttyä vaalipäivän puolelle. Perinne on jatkunut jo 1960-luvulta lähtien.

Yhdysvaltain vaalilaki sallii alle sadan asukkaan paikkakuntien äänestää heti vuorokauden vaihduttua ja laskea äänet saman tien.

Varsinainen äänestys Yhdysvaltain vaaleissa alkaa itärannikon osavaltioissa vasta aamulla paikallista aikaa eli iltapäivällä yhdeltä ja kahdelta Suomen aikaa.

STT