Kirja-arvostelu: Tommi Kinnusen neljäs teos on tarinaltaan kiehtova ja kieleltään kaunis

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa.

WSOY. 351 sivua.

Tommi Kinnusen neljännen romaanin historiallinen taustakertomus on tavattoman kiehtova ja sen ihmiskohtalot niin koskettavia, että ne melkeinpä peittävät alleen sen kuinka kauniisti Kinnusen instrumentti soi.

Ei kertonut katuvansa saattaa hyvinkin olla parasta suomalaista proosaa juuri nyt jos asiaa tarkastellaan romaanin kielen ja teoksen dramaturgian näkökulmasta. Kinnusen teknistä suorittamista tekisi mieli kutsua virheettömäksi.

Ja silti romaanin tarinaa ja ihmisiä on mahdoton sivuuttaa.

Ei kertonut katuvansa alkaa toisen maailmansodan viimeisistä höyryistä. Ollaan Norjanmeren rannalla Narvikissa keväällä 1945. Sodan hävinneet saksalaiset joukot ovat muuttuneet saalistajista saalisjoukoksi, ja miesten olemuksessa kaikki on toisin kuin vielä hetkeä aiemmin. He nousevat alistuneina laivoihin palatakseen takaisin Saksaan.

Laivoja odottavat myös muutamat suomalaisnaiset, jotka ovat pitäneet saksalaissotilaille seuraa, hoitaneet keittiöaskareita ja parsineet kokoon yhtä sujuvasti haavoittuneita kuin revenneitä sotilaspukuja. Joku on kirjoittanut koneella puhtaaksi listoja kuolemaantuomituista.

Naiset ovat ymmällään, osa romanttisen rakkauden sokaisemina ja siksi pettyneinä, osa taasen järkyttyneenä siitä kuinka ovat vain halunneet auttaa samalla puolella sotineita saksalaisia, joista yhtäkkiä onkin tullut vihollisia.

Ja heidän suomalaisista naisistaan saksalaisten huoria.

Se on poltinmerkki, joka jättää romaanin ihmisiin lopullisen jälkensä. Yksi on maksullinen nainen ihan kirjaimellisesti, muita haukutaan sellaisiksi vain siitä syystä, että julmempaakaan pilkkanimeä naiselle ei ole ihmiskunnan historiassa keksitty.

Alkaa pitkä paluumatka kotiin, joka vertauskuvallistaa normaalielämää. Eräs naisista haaveilee pääsevänsä tutun pirtin ruokapöydän ääreen lappaamaan puuroa lautaselleen aivan kuin mitään sotaa ei olisi koskaan ollutkaan. Kaikki on kuitenkin korjaamattomasti muuttunut.

Tältä osin Ei kertonut katuvansa muistuttaa Peter Weirin elokuvaa The Way Back (2010). Lopulta Kinnusen asenne jossain kaukana odottavaa kotia kohti paljastuu kovin erilaiseksi kuin Weirin elokuvan patikoivilla miehillä.

Taisteluista muistuttavat Lapin savuavat rauniot. Ryhmä naisia päättää palata kotikyliinsä The Way Backin hengessä jalkapatikalla, eikä muuta vaihtoehtoa oikein olekaan, kun tiet ja sillat on räjäytetty ajokelvottomaan kuntoon vähäisintäkin siltarumpua myöten.

Tuhotut rakennelmat ovat sodan ulkoinen tunnusmerkki, mutta Kinnusen naiset kokevat pitkällä jotoksellaan ja viimeistään vanhoilla kotikulmillaan paljon suuremman muutoksen – entinen on kadonnut myös heidän sielustaan. Vaikka oman kodin tunnistaa raunioista ja jossain odottaisi entinen puolisokin, sota on lopullisesti muuttanut kaiken. Ajatus on lohduton ja epäilemättä kovin tosi.

Tommi Kinnusen kirjailijanviisautta on tietysti pidättäytyä entisen normaalin nostalgisoinnista. Olosuhteet ovat mitkä ovat, eikä vanhaan ole mahdollista palata, joten ei sitä kannata haikaillakaan.

Ei kertonut katuvansa -romaanin mielikuvitusta kutittelevan nimen salaisuuden Kinnunen paljastaa aivan viime lauseissa. Siinä tiivistyy jotain hyvin olennaista hänen kuvaamiensa naisten asenteesta sotaa ja sodanjälkeistä elämää kohtaan.

Teksti: Tommi Aitio

