Poliisi saa 30 henkilötyövuotta lisää harvaan asutuille alueille

Hallitus lisää harvaan asutuilla alueilla toimivien poliisien määrää 30 henkilötyövuodella ensi vuonna. Asiasta kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tiedotustilaisuudessa tiistaina. Tänä vuonna poliisien määrää on lisätty harvaan asutuilla alueilla 33 henkilötyövuodella.

Uusista 30 henkilötyövuodesta Lappiin sijoitetaan 10, Pohjanmaalle 6, Ouluun ja Itä-Suomeen kumpaankin 5 sekä Sisä-Suomeen 4.

– On ehdottoman tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että apua on hädän hetkellä saatavilla aivan kaikkialla, Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisihallituksen asettama työryhmä suositti heinäkuussa julkaistussa raportissaan 120 poliisin palkkaamista harvaan asutuille alueille. Tämä olisi maksanut varusteineen ja ajoneuvoineen runsaat kahdeksan miljoonaa euroa.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan nyt julkistetuilla uusilla rekrytoinneilla on tarkoitus lisätä poliisipartioiden näkyvyyttä siellä, missä niistä on tähän asti ollut pulaa. Myös poliisin toimintavalmiusaikaa on tarkoitus parantaa.

Toimintavalmiusaika kertoo, kuinka kauan poliisilla kestää tehtävän saamisesta hätäkeskukselta partion saapumiseen paikalle.

– Seinien sijasta panostamme tietojohtoisuuteen ja liikkuviin partioihin. Tavoitteenamme on olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eli aina siellä, missä poliisia akuutisti tarvitaan, Kolehmainen sanoo.

Poliisipartioita Lapin syrjäseuduille

Esimerkiksi Lapissa poliiseja on ollut niin vähän, että Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikön Esa Heikkisen mukaan erityisesti harvaan asutuilla alueilla on jouduttu käyttämään varallaolojärjestelmää, jossa poliisit ovat odotelleet hälytyksiä kotonaan ja lähteneet tehtäviin sieltä partion kerättyään. Heikkisen mukaan järjestely on sekä vähentänyt poliisipartioiden näkyvyyttä että hidastanut toimintavalmiusaikoja.

– Se oli kestämätön tilanne. Nyt olemme päässeet pois tästä käytännöstä, Heikkinen kertoo.

Silti toimintavalmiusajat ovat olleet pitkien välimatkojen vuoksi roimasti yli tunnin Lapin syrjäisimmissä kolkissa. Esimerkiksi Inarin poliisiasemalta on matkaa Utsjoelle 165 ja Muonion asemalta Kilpisjärvelle 196 kilometriä. Pisin odotus oli viime vuonna Enontekiöllä, jossa virkavalta saapui keskimäärin 107,5 minuutissa.

Tähän pyritään Heikkisen mukaan puuttumaan rekrytoimalla liikkuvia poliisipartioita, jotka alustavien suunnitelmien mukaan sijoitettaisiin Inariin, Muonioon, Sallaan ja Pelloon.

– Sillä 55 minuutin tavoiteaika on mahdollista saavuttaa myös Utsjoella, Enontekiöllä, Savukoskella ja Kilpisjärvellä.

Heikkinen tosin myöntää, että poliisien rekrytointi Lappiin voi olla vaikeaa.

Poliisien määrä kääntynyt kasvuun

Yhteensä poliisien määrää kasvatetaan ensi vuonna 68 henkilötyövuodella. Näistä 20 henkilötyövuotta laitetaan tutkimaan ihmiskauppaa ja 13 verkkorikoksia.

Jäljelle jäävät 5 henkilötyövuotta Poliisihallitus voi suunnata tarpeen mukaan.

Ensi vuoden lisäys tarkoittaa yhteensä 4,1 miljoonan euron lisärahoitusta poliisille.

Ohisalon mukaan poliisin uusi ihmiskaupparyhmä keskittyy erityisesti ihmiskaupan ehkäisyyn ja uhrien aseman tunnistamiseen.

Ihmiskauppa on saanut viime aikoina runsaasti huomiota Helsingin Sanomien kirjoitettua ongelmista siivousalalla ja nepalilaisravintoloissa.

Poliiseja on tällä hetkellä Suomessa 7 400. Määrä on tarkoitus nostaa 7 500 henkilötyövuoteen vuonna 2022. Vähimmillään poliisien määrä oli vuonna 2017, jolloin heitä oli 7 149.

Ohisalon mukaan hallitus pitää huolta siitä, että poliisien koulutusmäärät mahdollistavat myös tuleville hallituksille poliisien määrän lisäämisen.

Jussi Lankinen

STT

