Salossa häärii huumerahoja kerääviä pyörävarkaita – ”Sama homma jatkuu kuukaudesta ja vuodesta toiseen”

Lounais-Suomen alueella varastetaan vuosittain polkupyöriä ja erilaisia pyörätarvikkeita yhteensä noin miljoonan euron edestä. Lounais-Suomen poliisille on tänä vuonna tehty jo 2 900 rikosilmoitusta varastetuista polkupyöristä ja pyörätarvikkeista. Se on 23 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Salossa pyöriä katoaa myös viime vuotta enemmän, joskin varkauksien määrän kasvu on Turkua maltillisempaa. Vuoden alusta marraskuun alkuun pyörävarkauksia rekisteröitiin Salossa seitsemän enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden aikana pyöriä tai pyörävarusteita on varastettu nyt 125 kappaletta.

– Anastuksien takana on enemmän tai vähemmän ammattimaista toimintaa, jolla rahoitetaan omaa huumausaineiden käyttöä, kertoo rikoskomisario Juhani Malmberg Salon poliisista.

Poliisin tiedossa on muutamiakin ahkeria pyörävarkaita, joita pyritään seuraamaan resurssien sallimissa rajoissa. Muutamia pyöriäkin on saatu takaisin, kun poliisin vanhalla tutulla on hallussaan uusi pyörä.

– Valitettavasti sama homma jatkuu kuukaudesta ja vuodesta toiseen, vaikka joskus pyörä onnistutaankin takavarikoimaan, Malmberg sanoo.

Pyörävarkauksissa lähivuosista pahin on ollut vuosi 2018, jolloin poliisi rekisteröi 179 polkupyöriin tai polkupyörätarvikkeisiin liittyvää rikosta. Viime vuonna vastaavia rekisteröintejä oli 134 kappaletta.

Pelkästään kesällä Turussa ilmoitettiin varastetuksi 68 yli tuhannen euron polkupyörää. Kallein yksittäinen varastettu pyörä oli yli 6 000 euron arvoinen.

Turussa rikoskomisario Mika Paaerin mukaan on merkkejä, että takana on ammattimaista rikollisuutta, johon liittyy pyörien tai niiden varusteiden varastamista, niiden kätkemistä ja jälleenmyymistä. Rahaa toiminnassa liikkuu Lounais-Suomen alueella 1,1 miljoonaa euroa.

– Yksittäinen pyörävarkaus voi tuntua vähäiseltä rikokselta, mutta se on omistajalle aina iso harmi ja kokonaisvaikutuksiltaan kyse on merkittävästä ongelmasta, Paaer sanoo.

Paaer uskoo, että Turun polkupyörävarkauksista vain pieni osa on sellaisia, joissa pyörä otetaan hetken mielijohteesta omaan käyttöön ja hylätään myöhemmin jonnekin.

– Turussa yksin varastetaan vuosittain 1 570 pyörää ja vain pieni osa niistä löytyy. On pääteltävissä, että niitä kuljetetaan muualle myytäväksi, Suomeen ja kenties ulkomaillekin, Paaer sanoo.

Rikoskomisario Malmbergin mukaan Salossa pyöriä viedään sekä omaan tilapäiseen käyttöön että myyntiin. Varkaille kelpaavat kaikenlaiset käyttöpyörät, joskin sähköpyörien myötä varkauksissa liikkuu nykyisin suurempia summia.

– Jos löytää halvan mutta laadukkaan pyörän netin kauppapaikoissa, voi olla syytä epäillä, että pyörä on kuuma. Yleisneuvona voi sanoa, että jos yhtään epäilyttää, kannattaa jättää ostamatta.

Malmbergin mukaan epäilyksien hälventämisessä auttaa myyjän esittämä kuitti, ja se, että runkonumero näkyy ja pyörässä on alkuperäinen runkolukko.

– Vaikka voihan niitä runkolukkojakin vaihtaa, Malmberg lisää.

Malmberg korostaa, että varsinkin arvopyörien omistajien on syytä aina pitää kuitti, pyörän alkuperäiset avaimet sekä runkonumero tallessa. Jos pyörä varastetaan, tulee runkonumero ilmoittaa poliisille rikosilmoituksen yhteydessä.

Vain kolmasosa pyörien omistajista ilmoittaa rikosilmoituksessaan pyörän runkonumeron, minkä takia vain pieni osa poliisin löytämistä ja varastoimista pyöristä päätyy takaisin omistajilleen.

Varastettuja pyöriä myös löydetään. Salossakin niitä on poliisin varastossa kymmenittäin. Löytöpyörät kaupataan perinteisesti huutokaupassa. Koronan takia niitä ei tänä vuonna järjestetty.

– Runkonumero talteen ja tunnistamista helpottamaan kannattaa ottaa valokuva pyörästään, Paaer sanoo.