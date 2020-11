Poliisi voi jouduttaa rikostutkintaa, jos kohteena on demokratian kannalta tärkeä instituutio – käräjäoikeus käsittelee tiistaina sisäministeriin kohdistunutta epäiltyä uhkausta

Poliisi voi kiirehtiä valtioneuvostoon tai valtiojohtoon kohdistuvien rikosten tutkintaa, sillä niiden katsotaan kohdistuneen instituutioon, ei henkilöön.

– Demokratian täytyy toimia, ja näissä tapauksissa joudutaan joskus tekemään nopeampia ratkaisuja sen takia, että päätöksenteko yhteiskunnassa toimii häiriöttömästi, rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista sanoo.

Hän lisää, että vaihtoehtona voitaisiin joutua järjestämään uhatulle esimerkiksi suojelua vuorokauden ympäri.

– Kaikkien kannalta on järkevää, että tutkinta huolta aiheuttavissa tapauksissa hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti ja niillä toimenpiteillä, jotka ovat käytettävissä.

Tiistaina alkaa oikeudenkäynti, jossa käsitellään sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr.) kohdistunutta epäiltyä laitonta uhkausta. Koski puhuu yleisellä tasolla, eikä ota kantaa Ohisalon tapauksen tutkintaan tai sen kestoon.

Syyttäjä on kertonut, että epäilty uhkaus liittyy sosiaalisessa mediassa julkaistuun viestiin. Syytteen sisältö on vielä salainen, joten enempää asiasta ei voida kertoa.

Tapauksen selkeys vaikuttaa

Kosken mukaan laittomien uhkausten tutkinnan kesto vaihtelee paljon. Lyhimmillään se voi kestää pari päivää ja pisimmillään jopa vuoden. Tutkinnan kestoon vaikuttaa muun muassa se, kuinka selkeästä tapauksesta on kyse.

– Jos laittoman uhkauksen tutkinta voidaan viedä läpi nopeasti, usein on kyse sellaisesta teosta, jossa uhkaus on todennettavissa helposti, eikä esimerkiksi tarvitse hankkia todistelua tai kuulusteluja. Esimerkkinä, että uhkaus on postattu internetiin, jolloin se on taltioitavissa ja toteennäytettävissä vähäisin toimenpitein.

Koski sanoo, että poliisi myös priorisoi tutkintoja. Paljon huolta aiheuttavat ja asianomistajan elämää vaikeuttavat teot pyritään tutkimaan nopeasti.

– Jos kyse taas on esimerkiksi henkilökohtaisesta riidasta ja uhka-arvion perusteella uhka ei ole niin akuutti, niitä joudutaan hieman odotuttamaan ja ottamaan työn alle, kun pystytään.

Koski korostaa, että jos epäillään, että uhkaus voisi konkretisoitua, asiassa toimitaan heti.

