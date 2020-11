Ruotsalaisveljekset tuomittiin Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisista 15 vuoden vankeuteen

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisista syytetyt ruotsalaisveljekset 15 vuoden vankeuteen. Tuomio tuli muun muassa useista murhan yrityksistä.

Syytteissä oli kyse viime vuoden elokuun tapahtumista. 26- ja 31-vuotiaiden miesten syytettiin ampuneen kohti poliiseja Porvoossa Uudellamaalla ja takaa-ajon aikana Pirkanmaalla.

Käräjäoikeus luki 31-vuotiaan Richard Nicholas Granholmin syyksi muun muassa 11 murhan yritystä. Veljeksistä nuorempi Raymond Anthony Granholm tuomittiin muun muassa yhdeksästä murhan yrityksestä.

Syyttäjä oli vaatinut syytettyjen määräämistä mielentilatutkimukseen, mitä veljekset vastustivat. Oikeuden mukaan perusteita mielentilatutkimuksen tekemiselle ei ollut.

– Se, että rikokset ovat olleet vakavia eikä niihin esitutkinnassa ole saatu selvitettyä mitään selvää motiivia, ei käräjäoikeuden mukaan ole peruste mielentilatutkimuksen tekemiselle, oikeus toteaa tuomiossaan.

STT tavoitti nuoremman miehen asianajajan, mutta hän ei vielä halunnut kommentoida tuomiota. Vanhemman miehen asianajajaa STT ei ole tavoittanut.

Jutun toinen syyttäjä, erikoissyyttäjä Jukka Haavisto sanoo, että syyttäjäpuoli on pääosin tyytyväinen tuomioon.

– Sinällään käräjäoikeus on tuominnut sellaisen rangaistuksen kuin syyttäjä vaati, eli maksimirangaistuksen, jonka tuollaisesta tekokokonaisuudesta voi vaatia. Käräjäoikeus on pääosin lukenut syyksi ne tekokokonaisuudet, joista rangaistusta on vaadittu, Haavisto sanoo STT:lle.

Syyttäjät päättävät ensi viikolla, valitetaanko tuomiosta hovioikeuteen.

Ei motiivia

Tuomioon johtaneet tapahtumat alkoivat viime vuonna elokuisena aamuyönä Porvoon Koneistajantien teollisuusalueella. Veljekset houkuttelivat poliisipartion paikalle aamuyöllä 25. elokuuta soittamalla hätäkeskukseen tekaistun syyn varjolla. Kun partio saapui, veljekset muun muassa uhkasivat toista poliisia aseella ja ampuivat pakenevia poliiseja. Ensin paennutta poliisia ammuttiin käteen. Toista poliisia osui selkään ja kylkeen. Laukaukset pysähtyivät luotiliiviin.

Koneistajantieltä veljekset lähtivät Tampereelle, mistä poliisi paikansi heidät sunnuntai-iltana. Heitä yritettiin pysäyttää Tampereen Rantatunnelin läheisyydessä iltakahdeksan jälkeen. Seuraavan kerran veljekset tavattiin Hämeenkyrössä. Poliisia kohti ammuttiin sekä Tampereella että Hämeenkyrössä.

Veljekset saatiin kiinni vasta Ikaalisissa. He ajoivat poliisin piikkimattoon osuen samalla partioautoon. He jatkoivat vielä matkaa, mutta pysähtyivät muutaman sadan metrin jälkeen ja tulivat ulos autosta.

Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin kertonut, ettei teoille löytynyt esitutkinnassa selkeää motiivia.

Maria Rosvall, Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: