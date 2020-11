Puolustusministeri Kaikkonen: Yhdysvaltojen palaaminen neuvottelupöytiin olisi toivottavaa

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos vahvistaa odotuksia, että maa olisi palaamassa nykyistä vahvemmin kansainväliseen yhteistyöhön.

– On vahvistumassa toivetta siitä, että Yhdysvallat saattaisi olla niin sanotusti palaamassa pöytiin, eli palaamassa erilaisiin kansainvälisiin organisaatioihin ja neuvotteluihin. Tämä olisi aivan toivottavaa, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen puhui 235. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

– Mutta Yhdysvaltain tuleva politiikka toki kirkastuu lähitulevaisuudessa, kun vaalien tulos vahvistuu ja uusi hallinto alkaa kertoa omista linjauksistaan ja nähdään, miten se myös käytännössä toimii, Kaikkonen totesi.

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Joe Biden on muun muassa luvannut maansa liittyvän pikavauhtia takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Biden aikoo myös kumota presidentti Donald Trumpin päätöksen vetäytyä Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta.

Presidentti Sauli Niinistö arveli sunnuntaina, että Yhdysvalloilta on lupa odottaa selvempää sitoutumista järjestäytyneen kansainvälisen yhteistyön piiriin.

– Me toivomme tietysti etenkin paluuta Pariisin pöytään, kansainväliseen ilmastosopimukseen. Muutos voi näkyä myös Yhdysvaltain tavassa toimia niin YK-järjestelmässä kuin Natossa, Niinistö kirjoitti.

Iiro-Matti Nieminen

STT

