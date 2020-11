Ranskassa yli 40 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen

Ranskassa koronavirukseen liittyviä kuolemia on koko pandemian aikana todettu nyt yli 40 000. Rajapyykin ylittymisestä kertoivat eilen maan terveysviranomaiset, jotka olivat kirjanneet vuorokauden aikana 306 uutta kuolemantapausta.

Vuorokaudessa todettujen uusien tartuntojen määrä ylitti hiljattain 60 000:n rajan koronapandemian toisen aallon kanssa painivassa Ranskassa. Maan sairaaloissa on tehohoidossa yli 4 400 koronapotilasta. Vuodepaikkoja on saatavilla 6 400.

Yli 65 miljoonan asukkaan Ranskassa on todettu sataatuhatta asukasta kohden 2 544 tartuntaa ja 61,5 kuolemaa, kertoo tilastosivusto Worldometer.

STT

