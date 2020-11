Ravintolakonserni Noho Partners teki koronan kurittaman tuloksen, mutta liikevaihto pysyi ennakoiduissa raameissa

Ravintolakonserni Noho Partnersin ravintolaliiketoiminnan liikevoitto oli heinä-syyskuussa 2,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 6,2 miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 27 prosenttia 56 miljoonaan euroon. Nohon mukaan se pysyi kolmannella vuosineljänneksellä asettamassaan skenaariossa, jossa myynti on 70-85 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Nohon mukaan kolmas vuosineljännes oli hyvä osoitus siitä, kuinka ravintolarajoitusten lieventyessä markkina ja asiakaskysyntä palautuvat nopeasti.

– Kuluttajien kysyntä palautui katsauskaudella hyvälle tasolle erityisesti kotimaassa, missä liikevaihtomme oli katsauskaudella 76 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan myyntiä vauhditti erityisesti suomalaisten matkustelu kotimaassa ulkomaiden sijaan sekä hyvin sujunut terassimyynti, toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo tulostiedotteessa.

Vikströmin mukaan tulosta nakersi kuitenkin suurten tapahtumien puuttuminen.

Korona vienyt sata miljoonaa liikevaihdosta

Konserni arvioi, että koronapandemian takia konsernin liikevaihdosta on tammi-syyskuun aikana menetetty 100 miljoonaa euroa. Kiihtyneen tautitilanteen vuoksi marraskuun liikevaihdon arvioidaan jäävän alle 50 prosenttiin edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen.

Noho arvioi alkuvuoden olevan vielä kysynnältään vielä heikkoa. Markkinan oletetaan palautuvan normaalimmaksi ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Suomessa, Norjassa ja Tanskassa toimiva Noho Partners on saanut valtioiden tukia yhteensä 10,1 miljoonaa euroa vuoden alusta. Vuokra-alennuksia konserni on saanut 3,5 miljoonaa euroa.

Noho Partners on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni.

Mika-Matti Taskinen

STT