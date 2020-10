Ravintoloiden uudet koronarajoitukset tulevat voimaan tänään – asetus voimassa joulukuun puoliväliin

Ravintoloiden uudet koronarajoitukset otetaan käyttöön tänään. Rajoituksia koskeva hallituksen asetus on voimassa joulukuun puoleenväliin asti. Rajoitukset jakaantuvat tästä lähtien alueiden epidemiatilanteen ja ravintolatyyppien perusteella.

Anniskeluravintoloita koskevat tiukemmat rajoitukset kuin ruokaravintoloita.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa alkoholijuomien anniskelu pitää lopettaa nykyiseen tapaan viimeistään kello kymmeneltä illalla kaikissa ravintoloissa. Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa ovat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

Pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavat ravintolat, kuten pubit, baarit ja yökerhot on suljettava näissä maakunnissa viimeistään kello 23 ja muut ravintolat puoliltaöin. Poikkeuksena on Pohjanmaa, jossa kaikki ravintolat on suljettava viimeistään jo kello 23.

Muualla Suomessa anniskelu päättyy viimeistään puoliltaöin. Pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden on suljettava viimeistään yhdeltä yöllä. Muut ravintolat saavat olla avoinna vuorokauden ympäri.

Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa asiakaspaikat rajoitetaan nykyiseen tapaan puoleen normaalista pääasiallisesti alkoholia tarjoavissa anniskeluravintoloissa. Muissa ravintoloissa paikkojen määrä on rajattu kolmeen neljäsosaan normaalista.

Nollamaakunnassa rajoitukset poistuisivat

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan hallitus on jo varautunut siihen, ettei joissakin maakunnissa todettaisi ollenkaan koronatartuntoja tiettynä seurantakautena. Tällaisissa nollamaakunnissa ravintoloille asetetut lisärajoitukset poistuvat Kiurun mukaan kokonaan.

Hän kuitenkin painotti, että torstaina hyväksytyssä uudessa asetuksessa tällainen tilanne ei vielä realisoidu nykyisen koronatilanteen takia.

STT

