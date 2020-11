Republikaanijohtaja Mitch McConnellin uskotaan jatkavan Yhdysvaltain senaatissa

Yhdysvalloissa maan senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell on yhdysvaltalaismedioiden mukaan voittamassa uudelleenvalintataiston Kentuckyssa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja AP.

Nimekkään senaattorin haastoi vaaleissa demokraattien senaattoriehdokas Amy McGrath.

Paitsi että Yhdysvalloissa päätetään vaaleissa tulevasta presidentistä, ovat jaossa myös kaikki edustajainhuoneen paikat sekä noin kolmasosa senaatin paikoista.

Edustajainhuone on ollut Donald Trumpin presidenttikauden aikana demokraattien hallinnassa, kun taas senaatissa on ollut republikaanienemmistö. Puoluejaot kongressissa vaikuttavat paljon siihen, miten tuleva presidentti voi saada päätöksiään läpi.

https://apnews.com/article/control-of-senate-at-stake-election-4255da17a16505fb9ee20ae64b2153b3

STT

