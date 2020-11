Republikaanit varmistivat senaattoripaikan Pohjois-Carolinassa – republikaaneilla nyt enemmistö tämän hetken laskennassa

Republikaanit ovat varmistaneet Yhdysvaltojen Pohjois-Carolinassa senaattorin paikan.

Voiton jälkeen republikaaneilla on hallussaan 49 senaatin paikkaa, demokraateilla 48. Paikkoja on yhteensä sata.

Alaskan osavaltion ääniä lasketaan yhä, mutta republikaanien ehdokas on myös siellä johdossa.

Demokraateilla on vielä mahdollisuus saada senaatti haltuunsa voittamalla molemmat Georgian senaattoripaikat niitä hallussaan pitäviltä republikaaneilta. Osavaltion tilanne ratkeaa tammikuuhun suunnitellulla senaattorivaalien toisella kierroksella.

Senaatin hallinta vaikuttaa paljon siihen, millaisia uudistuksia presidentiksi nousevan, demokraattien Joe Bidenin on mahdollista ajaa läpi. (Lähde: AFP)

