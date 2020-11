Rokoteuutinen toi valopilkun – mutta syvenevän synkkyyden keskellä

Lupaavat tulokset koronavirusrokotetesteistä ovat tuoneet toivoa ympäri maailman, vaikka sekä Euroopassa että Lähi-idässä eletään jälleen paikoin hyvinkin tiukkojen rajoitusten alla. Valoa tunnelin päähän saatiin maanantaina, kun Pfizer ja Biontech kertoivat, että rokote on testauksissa estänyt koronaviruksen aiheuttaman taudin 90-prosenttisen tehokkaasti.

Rokotetta pidetään parhaana keinona hillitä pandemian leviämistä ja päästä eroon tiukoista rajoitustoimista. Tällä hetkellä virustartuntoja on maailmanlaajuisesti kirjattu yli 50 miljoonaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu yli 1,2 miljoonaa.

Maanantainen toivon pilkahdus oli tervetullut, sillä monin paikoin tilanne on huonontunut. Tiistaina kerrottiin taas tuhansista kuolonuhreista ympäri maailman.

Suurimmat lukemat raportoitiin Ranskassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Suomen naapurimaassa Ruotsissa viranomaiset kertoivat tiistaina 35 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Uusia rajoitustoimia siellä täällä

Nousevat lukemat sekä tartunnoissa että kuolemissa ovat tehneet Euroopasta pandemian polttopisteen.

Tiistaina Italiassa rajoitukset kiristyivät viidellä alueella, mikä tarkoittaa, että seitsemän Italian 20 alueesta on nyt luokiteltu värikoodiltaan oransseiksi. Vielä tiukempi eli punainen luokitus on neljällä alueella, joilla asukkaiden liikkumista on rajoitettu ja suurin osa kaupoista, ravintoloista ja baareista on suljettu.

Lisäksi Unkari on ilmoittanut uusista kansallisista rajoituksista, jotka tulevat voimaan keskiviikkona.

Kreikassa hallitus on kieltänyt supermarketteja myymästä ei-välttämättömiä tuotteita, jotta ne eivät saisi epäreilua kilpailuasemaa suhteessa pienempiin, suljetuiksi määrättyihin kauppoihin. Vastaava ratkaisu on tehty Ranskassa.

Libanonissa virkaa tekevä pääministeri Hassan Diab julkisti uuden kaksiviikkoisen koronasulun, vaikka maan talouskriisi on jo runnonut yritykset hyvin ahtaalle. Pääministeri totesi televisioidussa puheessaan, että maassa on saavutettu kriittisen vaarallinen tilanne, sillä yksityisillä ja julkisilla sairaaloilla ei riitä kapasiteetti ottaa vastaan vakavasti sairastuneita.

Yksi tiistain ikävistä koronauutisista on myös palestiinalaisten näkyvimpiin poliittisiin hahmoihin kuuluneen Saeb Erekatin kuolema. Erekat joutui koronavirustartunnan takia sairaalahoitoon Jerusalemissa vajaa kuukausi sitten. Sairaalan mukaan Erekat menehtyi tehohoidossa oltuaan kriittisessä tilassa viikkojen ajan.

STT

