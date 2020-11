Roope Ahosen paluu peleihin Espanjassa siirtyy ensi vuoteen

Liikkuminen ulkona vain perheen kanssa ilman muiden ihmisten tapaamista. Ei saa lähteä pois kotikaupungista. Ravintolat ja kahvilat ovat kiinni.

Polvileikkaus. Kuntoutus. Kotiotteluissa muutama kymmenen katsojaa. Karanteeni.

Nämä kaikki asiat tuntuivat vuosi sitten koripalloilija Roope Ahoselle kovin kaukaisilta. Nyt niistä on tullut Espanjan Lugossa hänelle arkipäivää.

Salon Vilppaan kasvatti on kahdeksatta kauttaan ulkomailla pelaava ammattilaiskoripalloilija. Vuosi 2020 on ollut hänelle uran ensimmäisen vakavan loukkaantumisen vuoksi lähes täysin erilainen kuin mikään aiempi, vaikkei edes koronavirusta laskisi tähän katsaukseen mukaan.

Ahonen loukkasi polvensa viime tammikuussa, ja päivitetty toive paluusta otteluihin on ensi tammikuussa. Taukoa tulee siis noin vuoden päivät, mikäli asiat menevät tästä eteenpäin hyvin.

– Tähystysleikkauksesta on nyt kolmisen viikkoa. Nyt pystyn tekemään vähän jumppajuttuja ja muuta sellaista. Joulukuussa on tavoitteena päästä harjoittelemaan joukkueen kanssa, Ahonen kertoi maanantaina lääkärikäyntiä odotellessaan.

Loukkaantuneen polven tähystysleikkaukselle oli tarve, kun juokseminen oli harjoituksissa liian kivuliasta.

– Siinä oli tosi huonoa tuuria. Lääkärit ovat sanoneet, että tuollainen vamma olisi voinut tapahtua täysin terveelle jalallekin. Eli vaikka polvi on sama, eivät nämä leikkaukset sikäli liity varsinaisesti toisiinsa.

Alun perinkään Ahosella, 30, ei ollut lupaa tehdä paluuta peleihin ennen marraskuun puoliväliä.

– Nyt tuli pientä takapakkia, mutta fiilikset ovat koko ajan olleet ihan hyvät. Jaksan mennä positiivisen kautta, hän vakuuttaa.

Espanjasta tuli lokakuun loppupuolella ensimmäinen EU-maa, jossa oli todettu yli miljoona koronavirustartuntaa. Tämä johti noin kaksi viikkoa sitten maan julistamisen takaisin poikkeustilaan.

Noin sadantuhannen asukkaan Lugossakin tästä seurasi jutun ensimmäisessä kappaleessa mainittuja asioita.

– Keväästä poiketen nyt saa mennä ulos, mutta minun tapauksessani vain yksin tai kihlatun kanssa. Tähän kulttuuriin on tietysti iso shokki se, että kahvilat ja ravintolat ovat kiinni. Ihmiset kun ovat tottuneet näkemään ihmisiä juuri sellaisissa paikoissa.

– Kun poikkeustilajulistus tuli, oli koko keskusta kiinni, kun väki marssi protestointina kaduilla, Ahonen mainitsee.

Puolet Breoganin otteluista ovat siirtyneet myöhempään ajankohtaan

Työnteko jatkuu Roope Ahosen edustaman seuran eli CB Breoganin pelaajilla periaatteessa normaalisti.

– Harjoittelu tapahtuu sinänsä ihan samalla tavalla kuin ennekin. Tosin koronatestejä tehdään viikoittain sekä seuran että liigan puolesta, Ahonen kertoo.

Breoganilla piti tässä vaiheessa olla pelattuna miesten kakkosliigassa eli LEB Orossa neljä ottelua. Kaksi niistä on siirtynyt koronavirusasioiden takia myöhempään ajankohtaan.

– Ensimmäisessä tapauksessa useammalla vastustajan pelaajalla oli tartunta. Jälkimmäisessä sellainen osui meidän pelaajallemme, joka on harjoitellut myös juniorijoukkueen kanssa. Sen myötä koko edustusjoukkue joutui kahden viikon karanteeniin.

Ahosen onni onnettomuuksissa oli tässäkin tapauksessa se, että hän oli ollut vasta hiljattain jälkimmäisessä polvileikkauksessa.

– En ollut edes käynyt hallilla ennen kuin nämä koronatapaukset tulivat ilmi. Minun ei siis tarvinnut jännittää sitä, onko itselläni tartuntaa. Sikäli sain olla rauhallisemmin mielin kotona, jossa olisi leikkauksen jälkeen muutenkin pitänyt viettää aikaa, hän hymähtää.

Liigan ottelut pelataan käytännössä ilman yleisöä, kun väkeä on paikalla korkeintaan joitain kymmeniä. Muutos on jopa kakkostasolla valtava.

– Normaalisti meidän peleissämme on ollut 4 000–5 000 katsojaa ja kärkipeleissä 7 000–8 000 eli halli täynnä.

Minkälainen talousyhtälö tästä muodostuu?

– Saamani käsityksen mukaan meillä on yli miljoonan euron kausibudjetti, mikä ei poikkea merkittävästi esimerkiksi viime kaudesta. Seuralla on pari tosi isoa sponsoria, jotka kuittaavat sen rahan suurimmaksi osaksi. Ainakin meille pelaajille on sanottu, ettei palkanmaksussa pitäisi olla mitään ongelmaa, Ahonen valottaa.

Liiga on jaettu tavallisuudesta poiketen kahteen lohkoon, jolloin matkustaminen vähenee. Kun pääsarjaan on noussut normaalisti kaksi joukkuetta, on paikka auringossa tarjolla nyt vain LEB Oron voittajalle. Ahonen pysyy sopimuksen mukaan Breoganissa varmuudella, mikäli liiganousu toteutuu.