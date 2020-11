Ruotsalaisen Alfa Lavalin Neles-aikeet menivät mönkään – omistusosuus jäi kauaksi tavoitteesta

Ruotsalainen Alfa Laval kertoo, ettei toteuta ostotarjousta suomalaisesta venttiiliyhtiö Neleksestä. Alfa Laval ei saanut kaupan ehtona ollutta 50 prosentin osuutta Neleksestä, vaan osuus jäi noin 33 prosenttiin.

Neleksen suuromistajista Valmet on vastustanut jyrkästi yhtiön myyntiä Alfa Lavalille. Valmetin osuus Neleksestä on hieman vajaat 30 prosenttia.

Neleksen hallitus suositteli kaupan hyväksymistä.

Alfa Lavalin toimitus- ja pääjohtaja Tom Erixon sanoo olevan valitettavaa, että alle 50 prosenttia osakkeenomistajista on päättänyt hyväksyä tarjouksen.

– Neleksen ja Alfa Lavalin välinen teollinen logiikka ja kasvusynergiat loivat merkittävän tilaisuuden molemmille yhtiöille. Emme kuitenkaan usko, että Neleksen etuja palvelisi se, että sillä olisi kaksi suurta osakkeenomistajaa, joilla on keskenään ristiriitaiset pitkän aikavälin strategiset suunnitelmat, Erixon sanoo tiedotteessa.

Alfa Laval teki heinäkuun puolivälissä ostotarjouksen Neleksestä, joka irtautui Metsosta heinäkuun alussa.

Valmet nosti heinä-syyskuussa omistustaan lähes 30 prosenttiin

Neles on aiemmin torjunut Valmetin esityksen yhtiöiden sulautumisesta. Neleksen hallituksen mukaan se ei saanut Valmetilta riittäviä tietoja esityksestä eikä pitänyt esitystä osakkeenomistajien parhaan edun mukaisena.

Etenkin sellu- ja paperikoneisiin erikoistunut Valmet hankki 14,9 prosenttia Neleksestä heinäkuun alussa, kun Neles oli itsenäistynyt Metsosta. Heinä-syyskuun aikana Valmet vähitellen nosti omistustaan 29,5 prosenttiin ja ehdotti Valmetin ja Neleksen sulautumista.

Neles on virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden tarjoaja. Neleksen asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla.

Neleksen kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä alkoi heinäkuun ensimmäisenä päivänä Metson osittaisjakautumisen seurauksena.

Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 2 900 työntekijää, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 660 miljoonaa euroa.

Alfa Laval toimii energia-, meri- sekä elintarvike- ja vesiteollisuuden aloilla noin 100 maassa.

Alfa Lavalilla on 17 500 työntekijää.

STT

Kuvat: