Ruotsin hiihtoväki ymmällään kotimaansa tiukentuvista koronasäännöistä – voiko enää viikonloppunakaan kilpailla?

Urheiluväki on ihmeissään Ruotsissa, jossa hallitus ryhtyy entistä kovempiin toimiin koronavirusepidemian leviämistä vastaan. Pääministeri Stefan Löfven kertoi maanantaina, että kaikki yli kahdeksan henkilön tilaisuudet ja julkiset kokoontumiset kielletään. Miten rajoitukset vaikuttavat kilpaurheiluun?

Rajoitus alkaa 24. marraskuuta ja on aluksi voimassa neljä viikkoa.

– Emme vielä tiedä, miten kielto vaikuttaa esimerkiksi maastohiihtokilpailuihin, kommentoi Ruotsin hiihtomaajoukkueen pomo Anders Byström uutistoimisto TT:lle.

Ennen kiellon alkamista ruotsalaisten on määrä kilpailla kauden avauksensa ensi viikonloppuna Bruksvallarnassa, mutta uudet linjaukset tekevät kisaamisesta epävarmaa. Pääministeri Löfven korosti maanantaina, että kansalaisten on otettava vastuuta tartuntojen pysäyttämisestä.

– Aina on tartuntariski, joten meidän hiihtoihmisten on kannettava vastuumme, Byström sanoi.

Bruksvallarnan kisojen osallistujamääriä on jo rajattu, ja mukaan pääsee 50 naista ja 75 miestä.

Jos Bruksvallarnan kisat jäävät hiihtämättä, Ruotsin hiihtoliitto joutuu valitsemaan joukkueen maailmancupin avaukseen viime kauden tulosten perusteella. Cup-kausi alkaa Rukalta vajaan kahden viikon kuluttua 27.-29. marraskuuta.

Kuusamossa hiihtäjät viettävät kisarupeaman koronakuplassa. Ruotsalaiset lentävät Kuusamoon tilauslennolla ja miettivät tarkoin toimintatapansa.

– Urheilijat haluavat kilpailla, mutta sitä ei tehdä millä hinnalla hyvänsä. Koronavirus voi aiheuttaa pahimmillaan tappavan taudin, joten sen kanssa ei leikitä, Byström sanoi.

STT

