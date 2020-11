Ruotsin koronakuolemien määrä nousi viikonlopussa kymmenillä, tehohoidossa olevien määrä kasvaa myös nopeasti

Ruotsissa on kirjattu viime perjantain jälkeen 61 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Epidemian alusta saakka maassa on kuollut covid-19-tautiin yhteensä 6 225 ihmistä.

Sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on Ruotsissa tällä hetkellä kaikkiaan reilut 1 450. Heistä vajaat 170 on tehohoidossa.

Sekä tartuntojen että tehohoidossa olevien määrä jatkaa kasvuaan. Viime perjantain jälkeen Ruotsissa on kirjattu reilut 15 000 uutta koronatartuntaa ja yli 70 sairastunutta on joutunut tehohoitoon.

– Kehitys on ollut nopea ja kielteinen, arvioi sosiaalihallituksen kriisivalmiuspäällikkö Johanna Sandwall.

Kaikista Ruotsissa tehohoidossa olevista potilaista noin 40 prosenttia on koronapotilaita.

Ruotsissa ei raportoida koronakuolemista tai -tartunnoista lauantain ja maanantain välisenä aikana.

Pääministeri Stefan Löfven ilmoitti eilen hallituksen rajoittavan julkiset kokoontumiset ensi viikosta alkaen enintään kahdeksaan henkilöön.

Löfven: Rokote tuloillaan, mutta pysyttävä valppaana

Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan pääministeri Löfven piti tänään lehdistötilaisuuden, jossa hän painotti koronarokotteen olevan tuloillaan. Lisäksi hän kertoi, että kansallista rokoteohjelmaa kehitellään paraikaa.

Uutistoimisto TT:n mukaan pääministeri kehotti tästä huolimatta ruotsalaisia kärsivällisyyteen. Pääministerin mukaan se, että maa voi saada jonain päivänä käyttöönsä rokotteen, ei tarkoita sitä, että valppaudesta voitaisiin luopua.

Löfvenin mukaan iäkkäät riskiryhmään kuuluvat sekä terveydenhuollon ammattilaiset ovat mahdollisten rokotteiden osalta etusijalla.

Aftonbladetin mukaan lehdistötilaisuudessa puhuivat myös sosiaaliministeri Lena Hallengren, Ruotsin terveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson sekä maan rokotekoordinaattori Richard Bergström.

Sosiaaliministeri: Maa tekee varalta sopimuksia useista rokotteista

Yhteensä Ruotsilla on tähän mennessä vahvistettuna rokotteen esiostosopimukset kolmesta kehitteillä olevasta rokotteesta. Mikäli kaikki kolme rokotetta saisivat myyntiluvan olisi Ruotsille tulossa tarpeeksi rokoteannoksia kattamaan maan koko väestön.

TT:n mukaan Ruotsi aikoo sosiaaliministeri Hallengrenin mukaan allekirjoittaa lisää sopimuksia vastaisuudessa. Ministeri painotti sitä, ettei yhdelläkään rokotteella ole vielä tähän mennessä myyntilupaa.

– Haluamme välttää sijoittamasta vain yhteen rokotekokelaaseen, joka ei välttämättä ole käyttökelpoinen, hän tarkensi.

Folkhälsomyndighetenin Carlsonin mukaan siihen menee kuitenkin vielä pitkä aika, että mahdollinen rokote mahdollistaa koronarajoituksista luopumisen. Riittäviä vaikutuksia ei hänen mukaansa tule välttämättä vielä ensimmäisen rokottamisvuodenkaan sisällä.

