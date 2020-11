Ruusuvuori ja Heliövaara iskivät nelinpelivoittoon Bratislavassa

Emil Ruusuvuori ja Harri Heliövaara ottivat turnausvoiton tenniksen ATP-haastajakiertueella, kun Bratislavan turnauksen nelinpelifinaalissa kukistui slovakialaispari Lukas Klein/Alex Molcan. Loppuluvut olivat 6-4, 6-3.

Turnauksen kaksinpelin ykkössijoitettu Ruusuvuori hävisi singelissä puolivälierän perjantaina juuri Kleinille, joten nelinpelivoitto toi ainakin hienoista hyvitystä kauden päättyessä.

– Oikein mukavaa oli pelata pitkästä aikaa nelinpeliä, erityisesti kun rinnalla oli suomalainen. Meillä oli koko viikon ajan hauskaa, ja tietysti on hienoa päättää viikko ja osaltani kausi titteliin, kommentoi Ruusuvuori tiedotteessa.

– Mieluusti olisin ottanut turnausvoiton myös kaksinpelissä, mutta tämäkin on oikein hyvä. Olemme Harrin kanssa yhdessä pelanneet neljä turnausta ja tämä oli toinen turnausvoittomme, eli menestysprosenttimme on hyvä.

Haastajaturnauksen voitto oli Ruusuvuorelle ja Heliövaaralle toinen yhdessä. Viime vuonna he pelasivat voittoon Hollannissa. Kautta aikain Heliövaaralla on nyt yhdeksän haastaja-nelinpelin turnausvoittoa, Ruusuvuorella kolme.

Heliövaara pelaa vielä ensi viikolla Italiassa haastajaturnauksen nelinpeliä, parinaan Patrik Niklas-Salminen. Ruusuvuoren kausi päättyi Bratislavan voitonjuhliin.

STT

Kuvat: