Saarikko haluaa selvittää, voitaisiinko työvoimapula-alueelle asettuvalle myöntää hyvityksiä opintolainan takaisinmaksuun

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) haluaa selvittää, voitaisiinko Suomessa myöntää hyvityksiä opintolainan takaisinmaksuun, jos valmistunut asettuu asumaan ja työskentelemään harvaan asutulle tai työvoimapulasta kärsivälle alueelle. Vastaavanlainen malli on käytössä ainakin Norjassa.

Saarikko esitteli ajatuksensa lauantaina keskustan kokouksessa Kainuussa ja kirjoitti sunnuntaina asiasta Facebook-sivullaan.

– Esimerkiksi Kainuun kaltaisissa maakunnissa on jo vuosia ollut huoli osaavan työvoiman riittävyydestä. Lisäksi on käynyt ilmi, että jos ihminen lähtee opiskelemaan kotimaakunnan ulkopuolelle, todennäköisyys kotiseudulle palaamiseen pienenee, Saarikko taustoittaa STT:lle.

Hänen mukaansa keino numero yksi on hajautettu korkeakouluverkosto, mutta sen lisäksi on mietittävä muitakin keinoja.

– Vertailukohdan hakeminen Norjasta on luontevaa, koska siellä on samanlaisia harvaan asuttuja alueita ja ryhdytty etsimään ratkaisuja samanlaisiin ongelmiin, Saarikko sanoo.

Vastaava malli ollut aiemminkin esillä

Maa- ja metsätalousministeriön alainen harvaan asutuiden alueiden parlamentaarinen työryhmä on joitakin vuosia sitten esittänyt Suomessa vastaavaa mallia. Sen mukaan vaikealle työllisyysalueelle asettuva voisi saada opintolainaansa hyvitystä 2 600 euroa vuodessa. Korot velallisen pitäisi kuitenkin maksaa, ja sen kannalla Saarikkokin on.

Saarikon mukaan mallin valtiontaloudellisia vaikutuksia on vielä mahdotonta arvioida.

– Aion laittaa liikkeelle selvitystyön mahdollisimman pikaisesti, vielä tämän vuoden puolella. On selvitettävä, mitä Norjan malli pitää sisällään, miten sitä mahdollisesti voitaisiin soveltaa Suomessa, millaiset talousvaikutukset ovat ja millaista joukkoa tämä voisi koskea. Jos osoittautuu, että tällaista mallia voisi soveltaa Suomessakin, totta kai tavoitteeni on edistää sitä myös käytäntöön.

