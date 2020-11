Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä tulee nousemaan, tehtiin mitä tahansa, arvioi Husin infektiosairauksien ylilääkäri

Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden sekä tartuntojen määrät tulevat todennäköisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella nousemaan riippumatta siitä, kuinka epidemiaa pyritään hillitsemään. Näin arvioi Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

– Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä tulee nousemaan, koska tartunnasta menee noin viisi päivää oireisiin, ja oireista menee noin viikko siihen, että sairaalahoitoa mahdollisesti tarvitaan, Järvinen kertoo STT:lle.

– Tehtiin mitä tahansa, niin sairaalahoitoa tarvitsen määrä tulee näillä tartuntaluvuilla nousemaan.

Järvinen myös arvioi, että tartuntaluku nousee ainakin jonkin aikaa uusista rajoituksista huolimatta.

Valmiuslain käyttöönottoa ainakin jollakin tasolla Järvinen ei pitäisi yllättävänä. Hänen mukaansa sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) että presidentti Sauli Niinistö ovat ulostuloillaan ilmaisseet, että valmius tähän on olemassa.

– En pitäisi hirvittävän suurena yllätyksenä, että vaikka se otettaisiin jollakin tasolla käyttöön ennen joulua tai ihan lähiviikkoina, Järvinen sanoi tiistai-iltana.

Rajoitteiden pitää olla etupainotteisia

Järvinen ei lähde arvioimaan, kuinka lähellä ollaan sitä tilannetta, että valmiuslain käyttöönotto olisi tarpeellista. Hän muistuttaa, että asia on valtionhallinnon käsissä.

– Tiedetään, että rajoitteiden pitää olla etupainotteisia, ja nyt tämä (epidemia) on lähtenyt voimistumaan. Jos nämä (tähän mennessä kerrotut) rajoitteet eivät riitä, niin aika pian pitäisi tulla lisää rajoitteita, Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa ongelmallista on se, että vastaus siihen, olisiko valmiuslain käyttöönotolle nyt tarvetta, saadaan vasta jälkikäteen.

Kaiken kaikkiaan Järvinen painottaa, että mitkään rajoitukset eivät itsessään auta, vaan ihmisten pitää myös noudattaa niitä.

Viime viikolla tapahtui merkittävä hyppäys

Koronatartuntojen määrät nousivat Husin alueella selvästi viime viikon loppupuolella, mikä on Järvisen mukaan huolestuttavaa.

– Marraskuun alussa oli pientä nousua, mutta voi sanoa, että se merkittävä hyppäys tapahtui viime viikon aikana.

Yhtä selkeää syytä ei Järvisen mukaan tähän ole havaittu, vaan taustalla on todennäköisesti useampia yksittäisiä tartuntaketjuja. Hän nostaa esille myös sen, että tartuntoja on nyt iäkkäämmillä ihmisillä, mikä näkyy jo nyt sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrässä.

Erittäin huolestuttava Järvinen pitää sitä, ettei jäljittämisessä enää pysytä uusien tartuntojen tahdissa.

– Se työ rupeaa sakkaamaan ja hidastuu. Pahimmassa tapauksessa tartunnat saaneet voivat käynnistää useita uusia tartuntaketjuja ennen kuin heidät tavoitetaan.

Hus nosti maanantaina valmiustasonsa täysvalmiuteen. Sairaaloissa varataan lisää vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja koronaviruspotilaille ja ei-kiireellistä toimintaa ollaan valmiita vähentämään jo lähiaikoina.

Pääkaupunkiseudulle valmistellaan järeitä rajoituksia

Pääkaupunkiseudulle on tulossa uusia, aiempaa huomattavasti järeämpiä rajoituksia pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina, että kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkemista määräajaksi valmistellaan. Käytännössä kiinni ovat menossa muun muassa kirjastot ja kaikki liikuntatilat, kuten uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja palloiluhallien tilat. Samoin työväenopistot, kulttuuritalot ja nuorisotilat ovat suunnitelmien mukaan sulkemassa ovensa. Sulkemista suositellaan myös yksityisille toimijoille.

Lisäksi toisen asteen oppilaitokset ovat siirtymässä etäopetukseen. Peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa pysyttäisiin lähiopetuksessa.

Myös yökahvilatoiminnalle tuli loppu Uudellamaalla, päätti valtioneuvosto tiistaina. Asetus tulee voimaan torstaina, josta lähtien ravintolat Uudellamaalla saavat avata uudelleen aikaisintaan viideltä aamulla. Ne voivat olla auki yhteentoista illalla.

Yökahviloilla viitataan ravintoloiden mahdollisuuteen avata ovensa uudelleen tunnin kiinniolon jälkeen yöllä.

