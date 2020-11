Saksa ja Italia haluavat hiihtokeskukset kiinni koko EU-alueella

Saksa ei halua, että EU-maiden hiihtokeskuksista tulee koronalinkoja, joka levittävät tartuntoja ympäriinsä. Saksan liittokansleri Angela Merkel viestitti torstaina, että maa yrittää saada aikaan koko Euroopan laajuisen sopimuksen asiasta.

– Hiihtokausi lähenee. Yritämme saada aikaan koko Euroopan laajuisen sopimuksen siitä, tulisiko hiihtokeskukset sulkea, hän sanoi Saksan liittopäivien edustajille.

Myös Italian pääministeri Giuseppe Conte on toivonut hiihtokeskuksien sulkua koko EU-alueelle.

– Jos Italia sulkee kaikki hiihtohissinsä ilman Ranskan, Itävallan ja muiden maiden tukea, italialaiset matkaajat voivat matkustaa ulkomaille ja tuoda tauteja takaisin kotiin, hän sanoi aiemmin tällä viikolla italialaiskanava La7:lle.

Keväällä koronatartuntojen uskotaan levinneen laajasti ympäri Eurooppaa hiihtokeskuksissa vierailleiden matkailijoiden kautta.

Muun muassa Ranska on jo kertonut sulkevansa hiihtokeskuksensa. Laskettelukeskuksistaan tunnettu Itävalta puolestaan on vastustanut ajatusta sulkemisesta voimakkaasti.

– Jos EU todella haluaa tätä, tulee sen myös maksaa siitä, sanoi Itävallan valtiovarainministeri Gernot Blümel Deutsche Wellen mukaan. Hänen arvionsa mukaan hiihtokeskuksien sulkeminen maassa maksaisi Itävallalle yli kaksi miljardia euroa.

Venäjällä toinen toistaan synkempiä lukuja

Venäjällä koronavirustartuntojen määrä jatkaa kasvuaan. Torstaina maassa tehtiin jälleen ennätys niin uusien tartuntojen määrässä kuin koronakuolemissakin. Venäjällä rekisteröitiin liki 25 500 uutta tartuntaa ja 524 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Kyseessä on jo toinen kerta vajaan viikon sisällä, kun ennätykset rikkoutuvat.

Venäjällä ei ole otettu uudelleen käyttöön laajoja koronasulkuja, kuten monissa muissa maissa on tehty. Sen sijaan ihmisiä on muun muassa kehotettu käyttämään maskeja ja suosimaan etätyötä.

Kiitospäivä koronan varjossa

Yhdysvalloissa on kirjattu vuorokauden aikana yli 2 400 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Kyseessä on suurin päivittäinen luku Yhdysvalloissa puoleen vuoteen.

Kaikkiaan Yhdysvalloissa oli keskiviikkoiltaan mennessä todettu 262 080 koronaan liittyvää kuolemaa, joista 2 439 oli todettu edellisen vuorokauden aikana.

Yhdysvalloissa vietetään torstaina kiitospäivää, jonka on pelätty entisestään levittävän tartuntoja. Amerikkalaisilla on tapana matkustaa yhteisiin sukujuhliin viettämään päivää, sillä se on vuoden tärkeimpiä juhlia.

Ensimmäisiä rokotteita jouluksi?

Ensimmäiset koronavirusta vastaan kehitetyt rokotteet saattavat saada viranomaishyväksynnän EU-alueella jo ennen joulua, kertoi Euroopan lääkeviraston (EMA) johtaja Emer Cookeirlantilaismediallekeskiviikkona.

Cooken mukaan koronarokotteiden käsittelyn nopeutusta ei ole tehty turvallisuuden kustannuksella, sillä markkinoille tulevien rokotteiden on läpäistävä kaikki tavalliset turvallisuusvaatimukset.

– Turvallisuusvaatimukset näille rokotteille ovat samat kuin mille tahansa rokotteelle, Cooke sanoo.

– EMA ei voi suositella (rokotetta) Euroopan väestölle, ennen kuin se on nähnyt kaiken datan ja varmistanut, että rokote todella tekee sen, mitä pakkauksessa sanotaan, hän lisäsi.

Johtaja kertoo viraston olevan optimistinen toistaiseksi nähdyn todistusaineiston pohjalta. Cooken mukaan useampi rokote voi saada hyväksynnän jouluun mennessä.

Juttua on korjattu klo 15.30. Korjattu Giuseppe Conten sitaattiin hiihtokeskus hiihtohissiksi. Lisätty myös haastattelun lähde.

