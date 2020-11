Saksa kiristää kokoontumisrajoituksiaan – enää viisi aikuista kahdesta kotitaloudesta voi tavata yksityistilaisuudessa

Synkentyneiden koronalukujen kanssa painiva Saksa on julistanut kiristävänsä maassa käyttöön otettua kokoontumisrajoitusta entisestään joulukuun alusta lähtien, uutisoivat saksalaislehti Spiegel ja uutistoimisto AFP.

Jatkossa korkeintaan viisi aikuista tai yli 14-vuotiasta alaikäistä kahdesta eri kotitaloudesta voi tavata toisiaan yksityistilaisuuksissa. Asiasta kertoi liittokansleri Angela Merkel sen jälkeen kun hän oli kokoustanut osavaltioiden päättäjien kanssa.

Tiukkaa kokoontumisrajoitusta höllennetään joulupyhien ja uudenvuoden väliseksi ajaksi siten, että enimmillään 10 aikuista voi kokoontua juhlimaan.

Koronarajoituksia jatketaan maassa toistaiseksi ainakin vuodenvaihteen yli, ellei tartuntamäärissä tapahdu huomattavaa laskua.

Rajoitusten jatkuessa myös ravintolat, baarit, urheilutilat sekä kulttuurikohteet pysyvät kiinni. Koulut ja kaupat pysyvät silti auki. Myös hiihtokeskusten sulkemisesta tammikuuhun asti keskustellaan muiden Euroopan maiden kanssa.

– Voin sanoa, ettei siitä tule helppoa, mutta yritämme, Merkel kommentoi.

Vaikeat neuvottelut

Uusista rajoitussuunnitelmista väännettiin kättä yli seitsemän tuntia kestäneissä neuvotteluissa. Pandemian toisessa aallossa toistaiseksi vähemmällä säästyneet alueet olisivat halunneet itselleen lievempiä sääntöjä.

Viimeisen kahden viikon aikana päivittäisten uusien koronatartuntojen määrä on tasoittunut Saksassa, ja lokakuun eksponentiaalinen kasvu on saatu kuriin. Maassa kannetaan kuitenkin huolta tehohoitopaikkojen loppumisesta.

– Nopeasti noussut käyrä on nyt tasoittunut, mutta emme missään nimessä voi tyytyä tähän osittaiseen onnistumiseen, Merkel sanoi.

Jotta rajoituksia voitaisiin jälleen lieventää, taudin esiintyvyys olisi saatava alle 50 uuteen tapaukseen viikossa sataatuhatta ihmistä kohden, hallitus linjaa. Nykyinen lukema on noin 140.

Saksassa on kirjattu pandemian aikana kaikkiaan lähes miljoona tartuntaa ja yli 14 700 kuolemaa. Keskiviikkona uusia tartuntoja todettiin yli 18 600 ja kuolemia ennätykselliset 410.

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-bund-und-laender-einigen-sich-auf-auf-verschaerfung-der-corona-massnahmen-a-caececf7-22af-43c0-b5eb-00b53dede343

STT

Kuvat: