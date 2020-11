Valmet Automotiven Salon akkutehtaan laajennustyö ovat käynnistymässä Nokian entisellä tehdasalueella Meriniityssä.

Akkutehtaalle rakennetaan kaikkiaan 4 000 neliömetriä uutta tilaa radan tuntumaan Merikaaren ja Nakolan väliselle pysäköintialueelle. Rakennus liitetään Merikaaren tuotantotiloihin.

Maanrakennustyöt tontilla on jo aloitettu, ja ne valmistuvat marraskuun aikana. Uusien tuotantotilojen pitäisi valmistua ensi kesänä.

– Valmet Automotivella on nyt vajaat 16 000 neliömetriä tilaa, ja laajennuksen jälkeen akkutehtaan koko on noin 20 000 neliömetriä, Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula kertoo.

Salo IoT Campus rakennuttaa laajennuksen, joka maksaa noin seitsemän miljoonaa euroa.

Valmet Automotive tulee tiloihin vuokralle ja hankkii laajennusosaan koneet ja laitteet. Yhtiö ei kommentoi oman investointinsa arvoa.

Valmet Automotive on kertonut panostavansa vahvasti akkujärjestelmiin. Yhtiön tarkoituksena on palkata Salon akkutehtaalle lähivuosina reilusti lisää työntekijöitä. Nyt tehtaalla työskentelee runsaat 200 henkilöä.

– Suunnitelmamme on, että henkilöstö tuplaantuu vuosien 2021 ja 2022 aikana. Se tarkoittaa, että akkutehtaalla työskentelee 2022 runsaat 400 henkilöä, viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Valmet Automotive hakee tälläkin hetkellä työntekijöitä asiantuntijatehtäviin. Tuotannon työntekijöiden rekrytoinnit alkavat todennäköisesti ensi vuonna.

– Missä kohtaa isot rekrytoinnit aloitetaan, siitä ei ole vielä päätöksiä. Kyllä se ensi vuoden aikana on järjestettävä, Mikael Mäki sanoo.

Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula miettii jo, löytyykö alueelta lisää tilaa, jos akkutehdas jatkaa kasvuaan. Hänen mukaansa Nokian entinen tontti on onneksi suuri ja melko tehottomasti rakennettu.

– Akkutehdasta tai vastaavaa tuotantoa voidaan tarvittaessa laajentaa vielä arviolta 50 000 neliömetriä niin, että pysäköinnille löytyy vielä tilaa. Pohjoisessa rakentamista rajoittaa rata, mutta Merikaaresta länteen on tilaa, Vakula vakuuttaa.

Nokian entisellä tehdasalueella on kaikkiaan 90 000 neliömetriä toimisto- ja tuotantotilaa. Siitä runsas puolet on nyt Vakulan mukaan käytössä.

– Tyhjää toimistotilaa on edelleen, eli kyllä täällä työtä on. Meininki on kuitenkin jo ihan toinen kuin kaksi vuotta sitten, hän sanoo.

Kampuksella on ollut kysyntää varsinkin tuotantotiloista. Sitä varten kiinteistöyhtiö on tehnyt muutostöitä, joissa vanhoista toimistoista on tehty tuotantotiloja.

Esimerkiksi Valmet Automotiven akkutehtaan tieltä muuttanut Cencorp Automation sai uudet tilat Kampa-rakennuksesta, jonka toimistot muutettiin tuotantotiloiksi. Myös Turun ammattikorkeakoulu toimii entisissä toimistotiloissa.

Salo IoT Campuksella toimii tällä hetkellä noin sata yritystä. Alueella käy pari tuhatta työntekijää, opiskelijaa ja tutkijaa.

Jukka Vakula miettii jo, minkälaista uutta toimintaa alueelle voisi tulla ja minkälaisia tiloja ne voisivat vaatia. Suunnitteilla on uusia laajennus- ja muutoshankkeita, ja alueelle on luvassa lisää yrityksiä.

– Jos katsoo, mitä vastaaville teollisuuskiinteistöille on tapahtunut muualla maailmassa, kehitys on aina samantapainen. Aluksi kiinteistöllä on yksi toimija, kuten tässä Nokia. Sen jälkeen tulee pienempiä teollisia toimijoita, ja aikaa myöten alkaa tulla myös muiden alojen toimijoita.

Vakulan mukaan Salo IoT Campuksen alueella voi tulevaisuudessa olla työpaikkojen ja tuotannon lisäksi esimerkiksi asuntoja. Jossain vaiheessa alueelle voi tulla myös oma kauppa, kenties illalla auki oleva ravintola, päiväkotikin. Kaikki riippuu tarpeesta.

– Kaikki et tapahdu heti eikä edes ensi vuonna, mutta ehkä joskus. Olennaista on, ettei suljeta mitään mahdollisuuksia etukäteen pois.