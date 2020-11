Salon kaupunki: Päiväkoti Mesikämmenessä ja Uskelan koulussa uudet koronatartunnat

Salon kaupunki tiedotti maanantai-iltana, että päiväkoti Mesikämmenessä on todettu toinen koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on kaksi lapsiryhmää ja seitsemän henkilökuntaan kuuluvaa.Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Kaksi ryhmää on asetettu karanteeniin pisimmillään 9.11. asti. Tämän jälkeen lapset voivat palata normaalisti varhaiskasvatuksen piiriin, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita.

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten lapset, jotka eivät ole altistuneet, voivat tulla normaalisti päiväkotiin.

Myös Uskelan koulun Kavilankadun yksikössä on todettu toinen koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneiden joukossa on sekä oppilaita että henkilökuntaan kuuluvia.

Altistuneille on lähetetty Wilma-viesti. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Kolme opetusryhmää on asetettu karanteeniin 8.11. asti. Tämän jälkeen oppilaat voivat palata normaaliin koulutyöhön, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita.

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten oppilaat, jotka eivät ole altistuneet, tulevat normaalisti kouluun.

Salon kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti päiväkoti Mesikämmenen ja Uskelan koulun tilannetta, ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.