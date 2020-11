Salon kokoomus laittaa vaaleihin vauhtia palkatulla työntekijällä

Salon kokoomus ja kokoomuksen Varsinais-Suomen piiri ovat palkanneet yhdessä kuntavaalikoordinaattorin tekemään kuntavaalityötä.

Maria Yli-Jama on aloittanut työnsä marraskuun alussa, ja pesti päättyy vaalien jälkeen.

– Salon maakunnan toiseksi suurin kaupunki, me resursoimme sinne nyt oikein kunnolla. Tämä liittyy politiikan ammattimaistumiseen ja siihen, että talkootöiden teko vähenee yhteiskunnassa, kun ihmiset ovat kiinni muissa asioissa, sanoo kokoomuksen piirin toiminnanjohtaja Juha Rantasaari .

– Tällainen resurssi on tärkeä, kun Salossa mietitään esimerkiksi kuntavaaleihin liittyvää viestintää ja ehdokkaiden koulutusta.

Turun yliopistossa valtio-oppia opiskeleva Maria Yli-Jama on kotoisin Kuusjoelta. Hänellä on vahva kokoomustausta muun muassa Salon kokoomusnuorten puheenjohtajana. Yli-Jaman äiti Anna-Leena Yli-Jama on Salon kaupunginhallituksen jäsen.

Tällä hetkellä Maria Yli-Jama on muun muassa Varsinais-Suomen kokoomusnuorten varapuheenjohtaja. Hän on myös kuntavaaliehdokkaana Turussa.

– Kunnassa päätetään arkeen vaikuttavista asioista: veroprosentista, miten käy koulujen ja tuleeko urheilupuistoon skeittiparkki.

Yli-Jama muistuttaa, että nuoretkin voivat vaikuttaa politiikassa vaalityössä, vaikka eivät vielä pääsisi äänestämään. Itse hän oli ensimmäistä kertaa mukana jakamassa mainoksia Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjassa vuonna 2006.

– Myös nuorisovaltuustot ovat tärkeitä. Varsinais-Suomessa niillä on hyvä asema. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustoissa, ja he ovat tehneet myös hyviä aloitteita.