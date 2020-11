Salon Pelastakaa Lapset lahjoitti 70 ruokalahjakorttia vähävaraisille salolaisperheille

Salon Pelastakaa Lapset ry lahjoitti keskiviikkona 70 kappaletta 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja jaettavaksi Salon alueen vähävaraisille lapsiperheille. 60 lahjakorttia annettiin Salon kaupungin lapsiperheiden sosiaalityölle ja 10 lahjakorttia Salon seurakunnan diakoniatyölle, joiden kautta kortit jaetaan tarvitseville. Osa korteista tulee jakoon heti ja osa varataan perheiden joulunvieton avuksi.

– Tämä on tosi hyvä lisä Joulu Salon lapsille -lahjakeräyksen ja Hyvä Joulumieli -keräyksen lisäksi. On hyvä, että saadaan lahjoituksia joulun ulkopuolellakin ja on jotain jaettavaa myös joulun jälkeen, sanoo sosiaaliohjaaja Elina Seitz Salon kaupungin perhetiimistä.

Ruokalahjakortteja tarvitsevat muun muassa yksinhuoltajaperheet, monilapsiset perheet, opintotuen tai muun pienen tuen varassa elävät perheet sekä perheet, joita on kohdannut sairaus, työttömyys tai lomautus. Korona-aika on lisännyt monien perheiden taloudellista ahdinkoa.

– Meillä näkyy, että avun tarvitsijoita on enemmän kuin vuosi sitten, kertoo Salon seurakunnan diakonian työalajohtaja Kaisa Rauma.

– Myös meillä asiakasmäärä on vähän kasvanut, sanoo Salon kaupungin perhetiimin johtava sosiaalityöntekijä Aliisa Kuronen.

Salon Pelastakaa Lapset ry on aiempinakin vuosina lahjoittanut ruokalahjakortteja, mutta ei näin suuressa mittakaavassa. Tänä vuonna se on lahjoittanut niitä vähävaraisille perheille yhteensä 8 050 eurolla.

Lahjakortteja luovutettiin Salon seurakunnan diakoniatyölle jo keväällä koronatilanteen pahentuessa yhteensä 45 kappaletta. Niiden kautta apua on saanut 139 lasta ja 71 aikuista.

– Tämä vuosi on ollut koronan takia poikkeuksellinen, emmekä ole voineet kerätä rahaa. Nämä lahjakortit on mahdollistanut valtakunnallinen Pelastakaa Lapset ry, jolle ovat tänä vuonna keränneet rahaa muun muassa Putous All Stars ja Vain elämää -ohjelmat, kertoo Salon Pelastakaa Lapset ry:n sihteeri Eva Castrén.

– Mutta lahjakorttien saaminen ei ole helppoa, sillä paikallisyhdistyksiä on paljon. Olemmekin niiden saamisesta ylpeitä, sillä se on ollut meille iso ponnistus ja saavutus, hän jatkaa.

Salon Pelastakaa Lapset ry on mukana myös Eväitä Elämälle -ohjelmassa, jossa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Ohjelman kautta yhdistys jakaa vähävaraisille lapsiperheille harrastustukea ja avustusta toisen asteen oppimateriaaleihin. Tänä vuonna se on tukenut yhteensä yhdeksää lukiolaista ja kahta ammattiin opiskelijaa oppimateriaalien hankinnassa ja myöntänyt 16 lapselle harrastustukea.

– Kulisseissa tapahtuu koko ajan, vaikka päälle päin yhdistyksen toiminta on tänä vuonna näyttänyt hiljaiselta, Castrén toteaa.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 80 jäsentä, ja aktiivijäsenten määrä on paljon pienempi. Jäsenmäärä on laskenut viime vuosina, kuten monissa muissakin yhdistyksissä.

– Haluaisimme järjestää monenlaista, mutta kädet eivät vain riitä, Castrén myöntää.