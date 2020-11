Salon torin joulukuusi haettiin Ritva Kymäläisen ja Risto Mäkirinteen kotipihalta – katso video!

– On se mahtava, ihasteli Ritva Kymäläinen katsellessaan keskiviikkoaamuna, kun tuttu pihakuusi roikkui nosturiauton kouran otteessa, maan ja taivaan välillä.

– Hän pääsee nyt edustustehtävään, totesi Risto Mäkirinne saatellessaan kuusen matkaan.

Salon torin joulukuusi haettiin tänä vuonna Kymäläisen ja Mäkirinteen etupihalta Pahkavuoren Kauriinkadulta. Pariskunta päätti tarjota kuusta kaupungin joulupuuksi, koska se oli käynyt oman kodin pihaan liian isoksi.

– Kuusen juuret menivät jo viemäreihin, ja lisäksi siitä tuli vuosittain valtavat määrät neulasia. Ajattelimme, että tällä tavalla kuusesta voisi olla vielä iloa jollekin, Mäkirinne kuvailee.

Mäkirinne arvioi kuusen iäksi 50 vuotta. Kun he muuttivat taloon vuonna 1979, kuusi oli noin viisimetrinen. Nyt kun se kaadettiin, sillä oli pituutta 18 metriä.

– Piha muuttui aika avaran näköiseksi, Kymäläinen myöntää, kun puu on poissa.

– Ja keittiöön tuli varmaan lisää valoa. Sähköäkään ei tarvitse käyttää enää niin paljon. Tämähän on siis myös ilmastoteko, Mäkirinne naurahtaa.

Salon torin joulukuusi kaadetaan välillä kaupungin omilta mailta ja välillä jonkun lahjoittajan pihalta. Asukkailta tulee vuosittain joitakin joulukuusitarjouksia, kertoo Salon kaupungin puistomestari Marja-Leena Laakso.

Tärkeä kriteeri valittavalle puulle on lyhyt etäisyys torilta, sillä valtavan puun kuljetus on aina haastavaa. Jo vuosikaudet tehtävän on hoitanut mallikkaasti autoilija Mikko Purtsi.

– Lisäksi kuusen pitäisi olla tasainen, Laakso sanoo.

Torin joulukuusella on oltava myös riittävästi kokoa. Jos kuusi on vain 12-metrinen, se on Laakson mukaan yleensä liian kapea.

– Kun kuusi on noin 20-metrinen, sillä on jo riittävästi leveyttä. Eli iältään puun täytyy olla noin 35–60-vuotias.

Kun puu on koreillut torilla joulun ajan, puun lahjoittaja saa sen halutessaan takaisin polttopuiksi tai sitten puu menee haketettavaksi. Kymäläinen ja Mäkirinne eivät kaipaa omaansa takaisin.

– Takapihaltamme kaadettiin iso mänty, ja sen pilkoin jo polttopuiksi, Mäkirinne toteaa.

Tämänvuotinen joulukuusi on siperianpihta. Puuta hakemassa olivat Salon kaupungin puistomestari Marja-Leena Laakso, metsurit Jyrki Koivunen ja Kimmo Åberg sekä autoilija Mikko Purtsi apumiehenään Ville Deger.

18-metrinen puu lyhennettiin kaatamisen jälkeen noin 13-metriseksi. Lisäksi puun tyveä jouduttiin kaventamaan reilusti, jotta se saatiin sopivaksi torilla olevaan, metrin syvyiseen reikään. Tyven halkaisija oli 50 senttimetriä, ja se kavennettiin 30-senttiseksi.

Puujättiläinen oli tukevasti Purtsin ohjaaman nosturiauton otteessa, kun Jyrki Koivunen sahasi rungon poikki. Toista tonnia painava puu nousi kevyen näköisesti auton kyytiin, ja puun matka Pahkavuoresta torille sujui hyvin. Ainoa tiukempi kohta reitillä oli poliisiaseman edustan liikenneympyrä, mutta siinäkin puu mahtui kääntymään hyvin. Nyt kuusi on paikoillaan torilla.

– Sitten vaan toivotaan, ettei tule kovia myrskytuulia, Laakso toteaa.

Jouluvalot kuuseen on ripustanut perinteisesti Salon VPK nostolava-autollaan, mutta koska VPK:n oli luovuttava autostaan, nyt valot ripustaa Mikko Purtsi.

– Maanantaina ripustin joulukadun valoja, tiistaina ripustin valoja seurakunnan kuuseen Uskelan kirkonmäellä ja seuraavaksi ripustan torin kuusen valot. Tämä on tällainen jouluviikko, Purtsi summaa.

Kuusen valot syttyvät perjantaina

Salon torikuusen valot on sytytetty yleensä ensimmäisenä adventtisunnuntaina Hyvänmielentorin ja joulukadun avajaisten yhteydessä.

Tänä vuonna Hyvänmielentoria ja joulukadun avajaiskulkuetta ei koronaturvallisuuden takaamiseksi ole. Kuusen valot sytytetään jo perjantaina 27. marraskuuta, kun joulukadun valot sytytetään.

Alhaisten koulun tonttujoukko lähtee sytyttämään valoja Oskarinkadun ja Helsingintien risteyksestä klo 18. Kun joulukadun ja torin joulukuusen valot ovat syttyneet, julistetaan torin esiintymislavalta lasten joulurauha ja kuullaan joulunavaus Terhi Almin soittamana. Paikalla olevia pyydetään huolehtimaan turvaväleistä.

Tonttujen etenemisestä ja torin lavan tapahtumista tehdään postauksia Lasten Laulukaupungin somekanaviin.