Maakunnan ilmaantuvuusluku jyrkässä nousussa, Salossakin kouluja etäopetukseen  

Salon Uskelan koulun vuosiluokat 4–6 siirtyvät etäopetukseen ajalla 4.–13.11., kertoo Salon kaupunki tiedotteessaan.

Päätös perustuu tartuntatautilääkärin antamaan suositukseen.

Lähiopetuksessa jatkavat 1.–3.-luokkien, valmistavan opetuksen ja erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat.

Etäopetuksessa olevilla oppilailla on mahdollisuus oppilashuollon palveluihin etäyhteyksien avulla. Huoltajia on tiedotettu etäopetuksen järjestämisestä sekä kouluruuan noutamisesta.

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä tiedotti tiistaina suosittelevansa toisen asteen ammatillisten oppilaitosten siirtyvän etäopetukseen kahden viikon ajaksi.

Koronatyöryhmä on havainnut, että koronatesteihin ei enää hakeuduta yhtä herkästi kuin alkusyksyllä.

– Hyvin huolestuttavaa on, että lieväoireisena on liikuttu työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Tämä on osaltaan mahdollistanut koronaviruksen nopeaa leviämistä. On meistä kaikista itsestämme kiinni, millaiseksi tuleva talvi koronarajoitusten suhteen muodostuu. Koronatestiin on edelleen mentävä, jos oireita ilmaantuu, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä koronaryhmän tiedotteessa.

Ryhmä perustelee suositustaan sillä, että koronavirus leviää nyt etenkin nuorten keskuudessa. Toisen asteen oppilaitoksissa on todettu kahden edeltävän viikon aikana 13 tartuntaa. Lisäksi vaihto-opiskelijoiden joukkoaltistuksessa on todettu 16 tartuntaa.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on noussut merkittävästi. Se on edeltävän kahden viikon ajalta 51,9. Tätä ennen se oli 31,4. Luku kertoo havaittujen tartuntojen määrän 100 000 asukasta kohden.

Tyksissä on tällä hetkellä hoidossa seitsemän koronapotilasta.