Salon Uskelan koulusta noin 200 oppilasta siirtyy etäopetukseen – ”Meillä on ollut koko alkusyksy aikaa varautua tähän”

Salon Uskelan koulun Kavilankadun yksikön neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaiset siirtyvät tästä päivästä alkaen etäopetukseen koronavirusaltistumisten vuoksi.

Etäopetus kestää 13. marraskuuta eli ensi viikon perjantaihin asti. Etäopetukseen siirtymistä suositteli Salon tartuntatautilääkäri Kaisa Ellä.

Salon kaupunki tiedotti maanantai-iltana toisesta koronatartunnasta Uskelan koulun Kavilankadun yksikössä. Ensimmäisestä tartunnasta kerrottiin 24. lokakuuta.

– Ensimmäisessä tapauksessa altistuneet olivat yhdestä opetusryhmästä. Toiseen tapaukseen liittyy oppilaita kolmesta eri opetusryhmästä, Salon kaupungin perusopetusjohtaja Inkeri Lahti kertoo.

Uskelan koulun etäopetus koskee noin 200 oppilasta. Lähiopetuksessa jatkavat vuosiluokkien 1–3, valmistavan opetuksen ja erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat.

– Opetushallitus on ohjeistanut valtakunnan tasolla, että jos päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tehdään, se koskea vain 4.–6.-luokkalaisia, Lahti sanoo.

Lahden mukaan Salon kouluissa on varauduttu hyvin etäopetukseen.

– Meillä on ollut koko alkusyksy aikaa varautua tähän, sillä onhan tämä valitettavasti ollut

koko ajan tiedossa, että näin voi käydä. Olemme tehneet elokuusta saakka suunnitelmia etäopetusta varten. Meillä on jo kahden kuukauden ajalta kokemusta etäopetuksesta viime keväältä, ja olemme oppineet monta käytännön asiaa, miten järjestelyt kannattaa tehdä, Lahti sanoo.

Millä ehdoin oppilaat voivat palata ensi viikon jälkeen takaisin kouluun?

– Jos tulisi jotain uutta, tartuntatautilääkäri arvioisi tilanteen uudelleen. Lähtökohtana on, että oppilaat palaavat lähiopetukseen ensi viikon jälkeen.

Etäopetukseen siirtyvillä oppilailla on mahdollisuus hakea koulusta lounas kotiin.

– Huoltajille on lähetetty linkki ilmoittautumista varten. Kun on ilmoittautunut kouluruoan noutamiseen, saa ruoan hakea, Lahti opastaa.

Uskelan koulun lisäksi Salossa on todettu aiemmin koronatartunta Tupurin koulussa. Lahden mukaan muissa Salon kouluissa ei ole tullut ilmi tartuntoja.

– Tähän asti kouluissa on selviydytty kohtalaisen hyvin korona-ajasta, vaikka lisääntyneet ohjeet esimerkiksi käsienpesusta ovat tuoneet haasteita kouluihin. Meillä on erilaisia kouluja: toisissa on väljempää ja toisissa ahtaampaa, Lahti toteaa.

– Toivon, että tautilanne talttuisi Salossa ja pääsisimme jatkamaan normaalisti lähiopetusta. Haluankin edelleen muistuttaa kaikkia huoltajia siitä, että jos lapselle tulee oireita, hänet ohjataan koronatestiin eikä kouluun tulla.