Saloon suunnitellaan uutta suurtapahtumaa – luvassa kukkia, rakentamista, eläimiä, koneita

Saloon suunnitellaan uutta vuosittain toistuvaa suurtapahtumaa, jonka tavoitteena on vetää 10 000 ihmistä Urheilupuistoon ensi keväänä.

Asialla on Finn Sportsman Oy, joka on järjestänyt Uudessakaupungissa Minifarmi-tapahtumaa vuodesta 2014 asti. Lisäksi yritys on järjestänyt muun muassa urheilutapahtumia.

Minifarmin teemoja ovat olleet kukat, puutarha ja rakentaminen. Koko perheen tapahtumassa on ollut esillä myös eläimiä ja koneita.

Uudessakaupungissa tapahtuma on kerännyt kahden viime vuoden aikana yli 10 000 kävijää.

Salosta Minifarmin järjestäjät kiinnostuivat ympäristön ja sijainnin takia. Tapahtumajärjestäjä Jarno Ihalan mukaan Salo kiinnostaa, koska asukasluku on Uuttakaupunkia suurempi. Lisäksi ympärillä on laaja maaseutu ja paljon mökkiläisiä. Kaupunkiin on myös helppoa tulla.

– Uudessakaupungissa valtaosa ihmisistä ja yrityksistä on tullut kaupungin ulkopuolelta, ja varsinkin yritykset ympäri Suomen. Tätä yritetään myös Salossa.

Urheilupuisto ja Salohalli tarjoavat Ihalan mukaan hyvän ympäristön suuren tapahtuman järjestämiseen.

– Tärkeää on ollut myös kaupungin suhtautuminen. Vastaanotto on ollut ensimmäisistä keskusteluista alkaen lämmin, meillä on tervetullut olo, ja suhtautuminen ideaamme kohtaan on ollut äärettömän hienoa, Jarno Ihala kehuu.

Ihalan mukaan Salon tapahtumaa on tarkoitus rakentaa Salon näköiseksi. Peruselementit pysyvät kuitenkin ennallaan, ja rakentaminen, puutarhapuoli ja kukat ovat tärkeässä osassa. Tapahtuma saanee oman nimen.

– Tärkein ajatus on, että elävöitetään kaupunkia, liikutetaan ihmisiä ja liikutetaan yrityksiä. Minkälainen tapahtumasta muodostuu, se riippuu myös siitä, miten yritykset lähtevät mukaan.

Finn Sportsman Oy on tarjonnut Salon kaupungille myös markkinointiyhteistyötä. Ajatuksena on, että kaupunki tukisi tapahtumaa ja saisi vastineeksi näkyvyyttä.

Salon vapaa-ajan lautakunta on näyttänyt osaltaan vihreää valoa tapahtumalle. Se päätti varata Salohallin yrityksen käyttöön touko–kesäkuun vaihteessa tavanomaista vuokraa edullisemmalla hinnalla.

Markkinointiyhteistyösopimuksesta päättää kaupungin viestintä- ja markkinointiosasto.