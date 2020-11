SalPa on Kakkosen maratontaulukossa tukevasti kolmantena

Salon Palloilijat perustettiin vuonna 1956. Osapuilleen eläkeikäinen, 64-vuotias, seura pelaa ensi vuonna 37. kautensa Suomen miesten kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

Luku on käsittämätön sarjassa, josta siirtyy vuosittain ylös- tai alaspäin useita joukkueita. Tänä vuonna B-lohkosta nousee tai putoaa kolme seuraa eli 25 prosenttia. Välillä prosenttiosuus on ollut suurempikin.

SalPan kolmas sija Kakkosen maratontaulukossa on jo sinällään erikoinen juttu. Entistä eriskummallisemmaksi asian tekee se, että se on maratontaulukon kärkikymmenikön ainoa joukkue, joka on perustettu maailmansotien jälkeen. Esimerkiksi ennen tätä kautta yhdeksäntenä olleen Helsingin Ponnistuksen perustamisvuosi on 1887, Helsingin IFK:n 1897.

Salolaisten ottelukohtainen pistekeskiarvo on kärkikahdeksikon suurin. Osaltaan tämä kertoo SalPan monen vuoden sijoituksista oman lohkonsa kärkipäässä.

Oma vaikutuksensa on myös sillä, että otteluvoitosta alkoi vuodesta 1994 lähtien saada kolme pistettä aiemman kahden sijaan. SalPa on pelannut Kakkosta koko ajan kyseisestä vuodesta lähtien yhtä Ykkösen kautta lukuun ottamatta.

SalPan osalta lauantaina päättynyt kausi oli yksi 2000-luvun vaikeimmista. Pitkälle syksyyn sarjapaikastaan taistellut SalPa sijoittui 12 joukkueen lohkossa yhdeksänneksi. Ilkka Virtasen valmentama joukkue keräsi 17 ottelusta 18 pistettä.

SalPan asema asema maratontaulukossa kuitekin vankistuu jälleen ensi kaudella. Listan kakkonen Tampereen Pallo-Veikot säilyy niin ikään tällä sarjatasolla, ja nelonen Närpes Kraft palaa takaisin Kakkoseen.

Myös viidentenä oleva Kiffen ja kuudes JBK kartuttavat pistetiliään ensi kaudellakin. Sen sijaan seitsemäs Kajaanin Pallo ja kahdeksas Tammisaaren EIF ovat muilla sarjaportailla.

Maratontaulukon ylivoimainen ykkönen on Gamlakarleby Bollklubb. Vuonna 1924 perustettu GBK on SalPan tavoin pelannut yli puolet seurahistoriastaan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Yhtäjaksoinen putki on 13 kautta, kun SalPalla lähtee ensi vuonna jo 20:s peräkkäinen Kakkosen kausi.

GBK on sen sijaan vielä putoamisvaarassa. Sen sarjapaikan kohtalo ratkeaa vasta C-lohkon päätöskierroksella ensi lauantaina.

KAKKOSEN MARATONTAULUKKO 1930–2020

1) Gamlakarleby Bollklubb 1 441 pistettä (51 kautta)

2) Tampereen Pallo-Veikot 1 275 (41)

3) Salon Palloilijat 1 170 (36)

4) Närpes Kraft 1 074 (34)

5) FC Kiffen (Helsinki) 1072 (43)

6) Jakobstads Bollklubb 1 046 (42)

7) Kajaanin Palloilijat 1 042 (44)

8) Ekenäs IF 1 018 (39)