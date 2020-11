Sampo vähensi Nordea-omistustaan yli miljardilla eurolla

Finanssikonserni Sampo on myynyt noin viidesosan omistamistaan Nordea-pankin osakkeista.

Sampo tiedotti myöhään tiistai-iltana, että se on myynyt yhteensä 162 miljoonaa Nordean osaketta nopeutetulla tarjousmenettelyllä institutionaalisille sijoittajille.

Myyntihinta oli 7,25 euroa osakkeelta, eli Sampo sai osakemyynnistä 1 174 miljoonaa euroa.

Myynnin jälkeen Sampo omistaa 15,9 prosenttia Nordean osakkeista ja on edelleen Nordean suurin yksittäinen omistaja. Myynnin yhteydessä Sampo on tietyin poikkeuksin sitoutunut olemaan myymättä Nordean osakkeita ennen ensi vuoden toukokuuta.

Sammon oli osattu ennakoida vähentävän omistuksiaan Nordeassa. Esimerkiksi ruotsalainen talouslehti Dagens Industri kertoi kuukausi sitten, että Sampo tutkii mahdollisuuksia Nordea-omistuksensa myymiseen.

Myynnin aikataulu oli kuitenkin odotettua nopeampi.

– Pakko kyllä sanoa, että ajankohta on vähän yllättävä. Olisin odottanut myyntejä vasta 12-24 kuukauden päästä, kommentoi Inderesin pääanalyytikko Sauli VilénTwitterissä.

Sampo keskittyy vahinkovakuuttamiseen

Sampo perustelee osakemyyntiä verkkosivuillaan sanomalla, että Sammon strategiana on keskittyä vahinkovakuuttamiseen.

Sampo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöinä vahinkovakuutusyhtiöt If ja Topdanmark sekä henkivakuutus- ja varainhoitoyhtiö Mandatum Life. Nordea puolestaan on Sammon osakkuusyhtiö.

Sampo on lisäksi ostamassa enemmistön brittiläisestä Hastings-vakuutusyhtiöstä, joka on erikoistunut moottoriajoneuvojen vakuutuksiin. Sampo on jo saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät Hastings-kauppaa varten.

https://www.di.se/nyheter/sampo-pa-vag-ut-ur-nordea/

https://twitter.com/SauliVilen/status/1326244563682537472

https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/sampo-sijoituskohteena/ir-blogi/nordea-osakemyynti–qa/

Iiro-Matti Nieminen

STT

