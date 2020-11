Selkeämpi malli sotesta?

RAUNO SAARI. Sosiaali- ja terveyshallintoa on väännetty uuteen malliin 2000–luvun alkuvuosista Matti Vanhasen (kesk.) hallituksesta alkaen.

Hanke on nyt niin lähellä kyllästymistä, että huonompikin ratkaisu tuntuu paremmalta kuin asian edelleen vatvominen. Sanna Marinin (sd.) hallitus voi tässä onnistua.

Marinin sote-esitys jatkaa edeltäjiensä tiellä. Palveluita kasataan ja järjestäjien kokoa kasvatetaan. Hyvinvointialueen nimeä käyttäviä järjestäjiä on tosin paljon nytkin. Niitä on 22, kun hallitusohjelma lupaili määräksi 18.

Uudenmaan pirstoutuminen viideksi alueeksi nostaa määrää. Pienet maakunnat roikkuvat mukana 1950-luvun poliittisten haaveiden vuoksi, eikä keskusta pääse irti ajatuksesta.

Hallituksen esittämä hallintomalli on kuitenkin nyt selkeämpi, kun valinnanvapauden muodostama palveluhimmeli on poissa. Yksityisiä palvelutuottajia käytetään jatkossa kuten nytkin.

Kaavaillut sote-alueet ovat voimavaroiltaan ja ominaisuuksiltaan kovin erilaisia. Niiden tulevasta rahoituksesta on käydyssä keskustelussa kannettu erityistä huolta.

Huoli on turhaa. Kansalaisten terveys- ja sosiaalipalvelut eivät jää millään alueella hoitamatta. Sen laki takaa. Eri asia on, että tehottomuuden maksaja on viime kädessä aina sama.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus käytti mallinsa pontimena tulevaisuudessa saavutettavia säästöjä tai ainakin menojen kasvun leikkaamista. Perusterveydenhoitoon luvattiin lääkäreitä ja nopeutettua lääkäriin pääsyä. Näistä tavoitteista ei ole juurikaan Marinin mallin esittelyissä puhuttu.

Uudistuksen laajuus on tiivistettynäkin pelottava. Varsinais-Suomen muutosjohtaja Antti Parpo puhuu 10 000 sopimuksesta, jotka pitää selvittää ja siirtää uuteen organisaatioon, hyvinvointialueen hallintoon.

Perusterveydenhoidon kenttä on Varsinais-Suomessa hajanainen. Sosiaalihuollossa se on vieläkin hajanaisempi. Erikoissairaanhoidolla on vastaavasti ylivertainen suunnittelu- ja taloushallinta sekä paremmat mahdollisuudet poliittiseen vaikuttamiseen.

Toimintojen integrointi on siten vaativa ja aikaa ottava tehtävä. Siinä tarvitaan paksua nahkaa.

Hyvinvointialueille vuodesta 2016 kaavailtu verotusoikeus on lisäksi riskaabeli ajatus. Mitä useampia veroja ja verottajia, sitä vaikeampaa on kokonaisuuden hallinta.

Uudistus leikkaa alkajaiseksi kunnan veroprosentista 13,26 prosenttiyksikköä alkaen vuodesta 2023. Kun tämä otetaan pois kunnan talousarviosta, ei jäljelle jäävälle loppurahalle paljoa pohdiskelua tarvita.

Jos Marinin hallituksen malli saa eduskunnan siunauksen ja onnistuu tavoitteissaan, kuntalainen ei välttämättä muutosta huomaa.

Mutta kuntien päättäjät tulevat heräämään kunnissaan uuden sote-mallin myötä aivan toisenlaiseen aamuun.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.