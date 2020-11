Sisäministeri Ohisaloon kohdistunutta epäiltyä laitonta uhkausta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr.) kohdistunutta epäiltyä laitonta uhkausta. Syytetty, 30-vuotias helsinkiläismies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Epäillyssä uhkauksessa on kyse sosiaalisessa mediassa julkaistuista viesteistä. Tekoaika on tämän vuoden lokakuussa. Syytteen sisältö on vielä salainen, joten tämän enempää teosta ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ohisalo otti asian lyhyesti esille Twitterissä alkukuussa, kun tiedote syytteennostosta julkaistiin.

– Olen saanut uhkauksia, joista poliisi on kirjannut rikosilmoituksen. Olen antanut poliisille asiasta lausunnon. Nyt syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta. Asiaa käsitellään 17.11. Helsingin käräjäoikeudessa. En kommentoi asiaa enempää tässä kohtaa, Ohisalo tviittasi.

Rangaistus sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta

Laittomasta uhkauksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Laittomana uhkauksena voidaan pitää uhkausta, joka kohdistuu henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai omaisuuteen. Henkilökohtaisen turvallisuuden uhkaamisessa kyse voi olla väkivallalla, seksuaalirikoksella tai vapauteen kohdistuvalla rikoksella uhkaamisesta. Uhan kohde voi olla uhkauksen saaja tai hänen läheisensä.

Ohisalon uhkaamisesta syytetyn miehen nimellä löytyvällä Facebook-tilillä on julkaistu muun muassa poliitikko- ja poliisivihamielisiä kommentteja. Mies tuomittiin lokakuussa ehdolliseen vankeusrangaistukseen lähisuhdeväkivaltajutussa. Tuomion mukaan mies ja hänen ex-puolisonsa kohdistivat toisiinsa väkivaltaa riitatilanteessa syksyllä 2017 Helsingissä. Mies tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja puoliso päiväsakkoihin. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Soini ja Stubb rikosten kohteina ministerikausillaan

Viime vuosien aikana myös Timo Soini (sin.) ja Alexander Stubb (kok.) ovat ministerinä toimiessaan joutuneet uhkaavien tekojen kohteiksi.

Ulkoministerinä toiminut Soini oli tapaamassa äänestäjiä Vantaalla Korson maalaismarkkinoilla maaliskuussa 2019, kun keski-ikäinen mies yritti lyödä häntä muovipullolla. Asiassa on nostettu syyte pahoinpitelyn yrityksestä. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Syytteitä on määrä käsitellä käräjäoikeudessa tammikuussa.

Valtiovarainministerinä toimineen Stubbin kodin ikkunoita ammuttiin ilmakiväärillä elokuussa 2016. Kaksi miestä myös kivitti talon ikkunoita ja ulko-ovea. Toinen miehistä tuomittiin sittemmin Espoon käräjäoikeudessa puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Toinen epäillyistä kuoli ennen kuin jutun poliisitutkinta saatiin päätökseen.

Stubbin päälle myös heitettiin kolajuomaa Tampereella vuonna 2015, kun hän vieraili paikallisessa kauppakeskuksessa. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tekijän sakkoihin kunnianloukkauksesta ja lievästä vahingonteosta.

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1323902904164646912

STT

Kuvat: