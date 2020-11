Sisäministeri: Wienin hyökkääjä oli Isisin tukija, kuolleiden määrä nousi neljään

Itävallan pääkaupungissa Wienissä eilen illalla tehdyssä terrori-iskussa kuolleiden määrä on noussut neljään, kertovat maan viranomaiset. Yksi kuolleista on hyökkääjä, joka oli sisäministeri Karl Nehammerin mukaan ääri-islamistisen Isis-järjestön kannattaja.

Itävallan poliisin mukaan hyökkääjiä oli todennäköisesti useita. Vielä vapaana olevia jäljitetään yhteistyössä naapurimaiden viranomaisten kanssa.

Iskussa haavoittui ainakin 15 henkilöä, heistä monet vaikeasti. Haavoittuneiden joukossa on myös yksi poliisi.

STT

