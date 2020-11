SJK:n pomo pelkää koronan vaikuttavan jalkapalloon pitkään – ”Kenenkään taskut eivät ole pohjattomat”

SJK:n pääomistajan ja puheenjohtajan Raimo Sarajärven mukaan koronaviruspandemialla saattaa olla pitkäkestoisia vaikutuksia kotimaiseen jalkapalloon.

– Kausi on ollut kaikille seuroille taloudellisesti todella raskas. Hyvää on ollut, että on pystytty ylipäätään pelaamaan ja ottamaan yleisöä jonkin verran sisälle.

Miesten jalkapalloliigan kausi päättyy keskiviikkona runkosarjaan, sillä loppusarjat päätettiin olla pelaamatta.

– Suunnitellusta ja sovitusta kesken jättäminen on vähän negatiivinen asia, Sarajärvi sanoo.

Korona on jo kurittanut jalkapalloliigan seuroja rajusti.

– Tänä vuonna jokainen seura tekee tappiota. Tappiot pitää kuitenkin kattaa ja maksaa, Sarajärvi toteaa.

Katoavatko yhteistyökumppanit?

Koronaan heijastevaikutukset saattavat olla merkittäviä.

– Urheilulle on iso asia, jos ihmiset oppivat olemaan poissa katsomoista ja katsomaan ruudun äärestä. Suomalaisessa urheilussa tv-rahaa ei pyöri kunnolla kuin jääkiekossa. Urheilua rahoitetaan aika lailla yhteistyökumppaniverkostojen kautta. Mitkä ovat yhteistyökumppaneiden omat taloudelliset tilanteet tässä paineessa?

Sarajärven mukaan SJK:lla on 650 yhteistyökumppania. Keskustelut kumppanien kanssa ovat olleet myönteisiä.

– Mutta jos yritysten tulovirrat ehtyvät, yhteistyöeurot ehtynevät myös meille päin, SJK-pomo pelkää.

SJK:n kausi ollut pettymys

HJK on jo varmistanut mestaruutensa. KuPS on ennen päätöskierrosta toisena pisteen edellä Interiä. Honka on jäänyt Interistä kolme pistettä, ja sillä on kaksikosta huonompi maaliero.

SJK on kahdeksantena, mikä ei tyydytä Sarajärveä.

– Resursseihin nähden menestyksemme on tuloksellisesti huono. Tietynlaisia tekemisen kulttuurin muutoksia olemme saaneet alulle. Toivottavasti ne poikivat tuleville kausille positiivisuutta, mutta meidän täytyy edelleen terävöittää toimintaamme.

Kausi on ollut SJK:lle taloudellisesti haastava.

– Laskumme olemme maksaneet, mutta pääomittamaan olemme joutuneet. On tässä menty omistajien taskuille. Kenenkään taskut eivät ole pohjattomat, Sarajärvi muistuttaa.

Kiinteistöalalla vaurautensa luonut Sarajärvi tienasi vuonna 2019 verotettavaa tuloa noin 460 000 euroa.

Korona on näkynyt myös muutoin SJK-konsernin toiminnassa. Seuran kotistadionilta on peruttu muun muassa konsertteja ja pikkujoulutilaisuuksia.

– Ilman koronaa olisimme ehkä tehneet tänä vuonna positiivisen tuloksen, Sarajärvi uskoo.

Tapio Keskitalo

STT