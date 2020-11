SpaceX-alus lähti matkaan – Biden hehkutti lentoa tieteen voiman osoittavaksi

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan kaupallisen yhteisyrityksen ensimmäinen varsinainen lento on lähtenyt matkaan.

Neljää astronauttia kuljettava SpaceX-yhtiön Crew Dragon -alus laukaistiin matkaan Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta puoli kolmelta aamulla Suomen aikaa.

Kapseli on irtaantunut onnistuneesti raketista, ja ISS:lle sen on määrä telakoitua reilut yhdeksän tuntia myöhemmin. Tutkimustehtävä avaruusasemalla kestää kuusi kuukautta.

Presidentiksi nouseva Joe Biden kutsui lentoa ”tieteen voiman testamentiksi”.

– Tämä osoittaa, mitä voimme saavuttaa, jos valjastamme käyttöön innovaatiomme, kekseliäisyytemme ja päättäväisyytemme, hän kirjoitti Twitterissä.

Väistyvä presidentti Donald Trump taas kutsui lentoa mahtavaksi ja otti myös omalle hallinnolleen kunniaa saavutuksesta. Hän väitti, että Nasa olisi ollut ”lähellä katastrofia” ennen kuin Trumpin hallinto nousi valtaan.

– Nyt se (Nasa) on ”kuumin” ja kehittynein avaruuskeskus maailmassa, Trump kirjoitti Twitterissä.

Tutkimustehtävä kestää puoli vuotta

Laukaisun oli määrä tapahtua jo vuorokautta aikaisemmin, mutta sitä siirrettiin sääolosuhteiden takia.

Miehistöön kuuluvat Nasalta Michael Hopkins, Victor Glover ja Shannon Walker sekä Japanin avaruusjärjestön astronautti Soichi Noguchi. He viettävät avaruusasemalla tutkimustehtävällä kuusi kuukautta.

Aiemmin tänä vuonna kaksi astronauttia kävi SpaceX:n aluksella koelennolla kansainvälisellä avaruusasemalla. Kun kaksikko saapui avaruusasemalle toukokuun lopussa, oli kyseessä ensimmäinen kerta liki vuosikymmeneen, kun astronautit kuljetettiin avaruusasemalle amerikkalaisella avaruusaluksella. Tätä edeltäneiden yhdeksän vuoden ajan astronautit vietiin avaruusasemalle venäläisillä Sojuz-raketeilla.

Astronautit palasivat Maan kamaralle onnistuneesti runsaat kaksi kuukautta myöhemmin elokuun alussa.

Nasan kaupallisen yhteisyrityksen muodostavat Nasa, Boeing ja SpaceX.

