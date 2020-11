STM: Ravintolat saavat aloittaa anniskelun aikaisintaan seitsemältä aamulla

Ravintolat saavat aloittaa anniskelun aikaisintaan kello seitsemältä aamulla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Ohjeistus koskee kaikkia Suomen maakuntia niiden epidemiatilanteesta riippumatta.

STM teki täsmennyksen anniskeluaikatauluun, sillä siitä on ollut epäselvyyttä viimeviikkoisen ravintoloiden aukiolomuutoksen jälkeen. Tuolloin aukiolorajoituksia väljennettiin niin, että ravintolat saavat avata ovensa uudelleen tunnin kiinniolon jälkeen.

STM:n mukaan esimerkiksi ravintolan lopetettua anniskelun puoliltaöin ja suljettua ovensa yhdeltä aamuyöstä, voi se avautua uudelleen vaikka yökahvilana kello kahdelta. Anniskelua ei kuitenkaan saa aloittaa uudelleen ennen aamua.

Lisäksi alkoholin anniskelussa tulee noudattaa alkoholilakia ja ravintolan anniskelulupaan liittyviä määräyksiä.

Länsi-Pohjassa kiristetään kokoontumisrajoituksia

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kielletään kaikki tilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Päätöksen on tehnyt Lapin aluehallintovirasto (avi). Kielto koskee sekä ulko- että sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Turvallisuus huomioonottaen myös yli 20 hengen tilaisuuksia voidaan järjestää. Silloin on turvattava 1-2 metrin turvaväli ihmisten välillä myös jonotustilanteissa ja ohjeistettava osallistujia hyvästä käsihygieniasta.

Kokoontumisrajoitus on voimassa kaksi viikkoa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on epidemian kiihtymisvaiheessa. Koronavirustapausten ilmaantuvuus on alueella viimeisten kahden viikon ajalta THL:n mukaan lähes 62 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Henrietta Nyberg

STT

