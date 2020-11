Suomen Pankki ennustaa bkt:n kasvun jäävän lähelle nollaa vuoden viimeisellä neljänneksellä

Suomen Pankki ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvun jäävän lähelle nollaa vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun kolmannella vuosineljänneksellä talous oli toipumassa vielä hyvin kevään pudotuksestaan.

Pankin talouskatsauksen mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä koronatartuntojen lisääntymisen ja sulkutoimien odotetaan vaikuttavan erityisesti palvelutoimialoihin euroalueella, mutta myös Suomessa.

Viimeiseltä vuosineljännekseltä on kuitenkin toistaiseksi vain vähän tilastotietoa, joten ennuste päivittyy vielä.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn esitteli marraskuun talouskatsausta tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Hänen mukaansa teollisuuden osalta takaisku on toistaiseksi jäänyt odotettua pienemmäksi, mutta näkymä on edelleen alasuuntainen ja tilauskanta vaimea.

Suhdannenäkymän heikkenemiseen vuoden lopussa viittaa Rehnin mukaan myös muun muassa se, että sekä kuluttajien että yritysten luottamus tulevaan talouskehitykseen on viime kuukausina jälleen hiipunut. Asuntomarkkinoilla koronakriisi ei kuitenkaan ole johtanut onneksi mihinkään merkittävään laskukierteeseen, hän sanoi.

– Heikot luottamusluvut johtuvat varmastikin taloudessa vallitsevasta suuresta epävarmuudesta. Se näyttää edelleen jatkuvan, vaikka kuluneen viikon aikana on toisaalta saatu kaksi merkittävää potentiaalisesti myönteistä uutista eli Joe Bidenin valinnan ilmeinen varmistuminen presidentiksi Yhdysvalloissa sekä Pfizerin ja Biontechin ilmoitus koronarokotteen läpimurrosta ja etenemisestä, Rehn sanoi.

Uusia kaupan esteitä tuskin tulossa

Yhdysvaltain vaalituloksella on omat vaikutuksensa Suomen talouteen. Rehn arvioi, että Yhdysvaltain tuleva hallinto lienee sitoutuneempi monenkeskiseen yhteistyöhön muun muassa Maailman kauppajärjestön (WTO) piirissä ja EU:hun kohdistuvia uusia kaupan esteitä tuskin on tulossa.

– Edeltäjän väläyttämillä autotulleilla olisi hyvin kielteinen vaikutus myös Suomen vientiin, varsinkin Uudenkaupungin autotehtaassa.

Hyvä on Rehnin mukaan kuitenkin muistaa, että myös Yhdysvaltojen uudella hallinnolla on pyrkimystä oman teollisuuden suojeluun eivätkä erot kauppapolitiikassa välttämättä osoittaudu suuriksi.

Maailmanlaajuista taloudellista epävarmuutta voi vähentää jo se, jos Yhdysvaltojen politiikasta muodostuu aiempaa ennakoitavampaa ja johdonmukaisempaa.

Eniten merkitystä Suomen talouden kehitykselle lähivuosina on kuitenkin Rehnin mukaan sillä, miten viruksen torjunnassa onnistutaan ja miten talouspolitiikalla pystytään lieventämään koronakriisistä syntyviä vaurioita. Hän peräänkuuluttaa hallitukselta määrätietoisia työllisyystoimia ja muun muassa sellaista sote-uudistusta, joka todella jarruttaisi julkisten menojen kasvua.

Sanna Nikula

STT

