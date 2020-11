Suomen suurituloisin oli viime vuonna peliyhtiö Seriouslyn perustaja Petri Järvilehto

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen suurituloisin oli viime vuonna Petri Järvilehto. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Toisena oli Jorma Takanen, 17,3 miljoonaa euroa.

Takanen on toinen peliyhtiö Seriouslyn perustajista. Yhtiö tunnetaan ötökkäpeli Best Fiendsistä.

Tulokärjestä voi puuttua nimiä, sillä Verohallinto on antanut mahdollisuuden tietojen piilottamiseen medialle toimitettavalta suurituloisten listalta. Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta.

Ansiotulokärjessa jälleen Supercell-kaksikko

Verottajan medialle luovuttamien tietojen mukaan eniten verotettua ansiotuloa sai Suomessa viime vuonna peliyhtiö Supercellin Ilkka Paananen, 11,8 miljoonaa euroa. Toisena ansiotulokärjessä oli saman yrityksen Mikko Kodisoja, 10,2 miljoonaa euroa.

Peliyhtiöiden johtajat ovat viime vuosina hallinneet verotettavien tulojen kärkeä.

Tulokärjestä voi puuttua nimiä, sillä Verohallinto on antanut mahdollisuuden tietojen piilottamiseen medialle toimitettavalta suurituloisten listalta. Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta.

Vuonna 2019 henkilöiden ansiotuloista kerättiin veroja yhteensä 28,6 miljardia euroa.

Viime vuoden verotietojen 5 000:n tulokärjestä puuttuu lähes 900 nimeä – valtaosa heistä Uudeltamaalta

Viime vuoden verotietojen 5 000:n tulokärjestä puuttuu 894 nimeä. He ovat estäneet tietojensa luovuttamisen medialle toimitetulta listalta. 504 heistä on Uudeltamaalta.

Tiedot ilmenevät verottajan luovuttamasta listasta, jossa on viime vuonna eniten verotettavaa ansio- ja pääomatuloa saaneet.

Listasta ei käy ilmi, mihin järjestykseen tulokärjessä tietonsa salanneet sijoittuvat.

STT

Kuvat: