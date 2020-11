Suomessa 220 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 220 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on vahvistettu yhteensä 2 944 tartuntaa, mikä on 280 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin vahvistettiin yhteensä 2 664 tartuntaa.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu koronaviruspandemian aikana 18 107 koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia yhteensä 363. THL kertoi eilen, että sairaalahoidossa on ympäri maata yhteensä 86 ihmistä, joista 13 tehohoidossa.

Sairaalahoitoa vaativista koronatartunnan saaneista noin puolet on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalaan (HYKS) erityisvastuualueella.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Husin tilanne on hallinnassa lisääntyvistä tartuntamääristä huolimatta, sanoo johtajaylilääkäri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella todetaan nyt viikoittain 700-800 uutta koronavirustartuntaa. Tilanne on siitä huolimatta hallinnassa, kertoi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa.

Husin alueella otetuista koronavirusnäytteistä hieman alle kolme prosenttia on ollut positiivisia. Näytteenottoon pääsee nopeasti ja tulokset valmistuvat noin vuorokaudessa.

Mäkijärven mukaan sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden aiheuttama kuormitus ei tällä hetkellä juurikaan haittaa sairaaloiden normaalia toimintaa. Husin alueella sairaalahoidossa on yli 20 koronapotilasta.

STT

