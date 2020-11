Suomessa 265 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 265 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on vahvistettu yhteensä 2 831 tartuntaa, mikä on 191 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Eniten tartuntoja asukaslukuun suhteutettuna on viimeisten kahden viikon aikana todettu Helsingin ja Uudenmaan, Vaasan sekä Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueella. Pienintä ilmaantuvuus taas on ollut Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu pandemian aikana 16 902 koronavirustartuntaa.

THL ilmoittaa sairaalassa olevien koronapotilaiden määrän sekä mahdolliset uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset myöhemmin tänään.

Sairaalassa olevien määrä ja kuolemantapausten määrä kerrotaan kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Maanantaina kerrottiin, että Suomessa on todettu koronavirukseen liittyviä kuolemia yhteensä 359.

Turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoilla todettu tartuntoja

Turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoilla on todettu koronavirustartuntoja sekä tartunnalle altistumisia, kertoo Turun kaupunki. Tartunnan saaneita on kaupungin mukaan parikymmentä.

Tartunnan saaneiden ja altistuneiden joukossa on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijoita. Opiskelijat asuvat Turussa.

Tartunnat tai altistumiset eivät tämänhetkisen tiedon perusteella liity opiskelijoiden toimimiseen kampuksilla.

Tartuntatautiviranomainen ja Tyks selvittävät altistumisketjuja. Kaikkiin altistuneisiin ollaan yhteydessä, ja heille annetaan ohjeet karanteenista ja eristyksestä.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi viikoittaisessa infotilaisuudessaan, että koronatilanne on heikentynyt entisestään. Kaupungissa ollaan kuitenkin vielä kiihtymisvaiheessa.

Tiistaina Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä suositti, että toisen asteen ammatilliset oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen kahdeksi viikoksi mahdollisimman pian.

Turun ammatti-instituutti siirtyy kahdeksi viikoksi etäopetukseen ensi maanantaina. Etäopetukseen siirtyy kaikkiaan noin 4 500 opiskelijaa.

Aiemmin kaupungissa oli siirretty peruskoulun oppilaita etäopetukseen Aunelan, Nummenpakan, Rieskalähteen ja Varissuon kouluissa.

—

Korjattu aiempaa uutista klo 12.49: Poistettu avausvirkkeestä sana ”tiistaina”.

STT

Kuvat: