Suomessa neljä uutta koronakuolemaa – sairaalahoidossa 73 ihmistä

Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 369.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 73 ihmistä, mikä on saman verran kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on 15 ihmistä, mikä on yksi enemmän kuin keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronatautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Vuorokaudessa yli 300 tartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu 316 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 2 948 tartuntaa. Luku on 171 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 2 777 koronatartuntaa.

Viikossa tartuntoja on ollut kaksi vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Viimeisten seitsemän päivän aikana on raportoitu 1 473 tartuntaa, kun edeltävänä seitsemänä päivänä tartuntoja vahvistettiin 1 475.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän myöhemmin tänään.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa, että pääkaupunkiseudulla valmistellaan maskisuositusta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Tiedotustilaisuudessa Vapaavuori kehotti ihmisiä myös välttämään yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia.

Pieksämäki ottaa käyttöön rajumpia suosituksia

Tämän päivän luvussa näkyvät Etelä-Savossa Pieksämäellä todetut 64 tartuntaa, joista kerrottiin eilen. Tartunnat todettiin työntekijöiden joukkotestauksessa Partaharjun puutarhalla.

Pieksämäki on tällä hetkellä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, Pieksämäen kaupunki kertoo tiedotteessa. Pieksämäellä otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen mukaiset suositukset tänään, ja niitä jatketaan ensi viikon lauantaihin.

Esimerkiksi yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Kasvomaskia suositellaan kaikille yli 15-vuotiaille julkisessa liikenteessä ja tiloissa, joissa turvaetäisyyttä ei pystytä pitämään.

Uudellamaalla Sipoo puolestaan suosittaa kasvomaskin käyttöä yläkoulujen henkilöstölle, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Suositus koskee myös aikuisia alakouluissa ja esiopetuksessa niissä koulukiinteistöissä, joissa samoissa tiloissa on luokka-asteita 0-9.

MTV:n uutiset: Espoossa noin 300 koronatodistusta odottaa käsittelyä

Espoossa on kertynyt noin 300 niin sanotun koronatodistuksen jono, MTV:n uutiset kertoo.

Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn kertoo MTV:lle, että todistuksen teossa menee viranomaiselta noin puoli tuntia. Vanhimmat todistukset voivat Svahnin mukaan olla useamman viikon takaisia.

Tartuntatautitodistusta tarvitaan muun muassa silloin, kun ihminen hakee Kelan tartuntatautipäivärahaa.

Suman taustalla on MTV:n uutisten mukaan viranomaisten tarve priorisoida koronaa kantavan ja taudille altistuneiden tavoittamista.

Median mukaan ainakin Helsingin, Espoon ja Keravan alueilla todistuksen saamisessa on ollut havaittavissa viivettä.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronatodistuksen-saamisessa-voi-kestaa-jopa-viikkoja-ruuhkan-vuoksi-espoossa-300-todistusta-odottaa-tekijaansa-tassa-syy/7982404

Ilmo Ilkka, Saara-Miira Kokkonen

STT

Kuvat: