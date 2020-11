Suomessa on raportoitu 228 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 010 tartuntaa, mikä on 222 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on nyt kirjattu 19 647.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronatautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

