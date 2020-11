Suomessa todettu 213 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 213 uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 024 tartuntaa, mikä on 157 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on keväästä lähtien raportoitu 19 315. Testejä on THL:n mukaan tehty yli 1,7 miljoonaa.

Kahden viime viikon aikana sairastuneita on ollut eniten 20-40-vuotiaiden ikäryhmässä.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tähän mennessä 369. THL ja sairaanhoitopiirit raportoivat kuolleiden määrän vain maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Seitsemän viime päivän aikana sairastumisia on raportoitu 1 518, mikä on 12 tapausta enemmän kuin edeltävänä seitsemän päivän jaksona. Tapauksista selvä enemmistö, 910, on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

STT

Kuvat: