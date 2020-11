Suomi haluaa Saimaan norppasaaret Unescon maailmanperintöluetteloon

Suomi aikoo esittää Saimaan norppasaaristoja uudeksi luonnonperintökohteeksi Unescon maailmanperintöluetteloon. Asiasta kertoi tänään Maailmanperintöfoorumissa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Esitys pyritään lähettämään Unescolle viimeistään tammikuun 2021 aikana. Mikkosen mukaan tavoitteena on, että maailmanperintökomitea voisi päättää norppasaaristojen lisäämisestä luetteloon vuoden 2024 kokouksessa.

Unescon maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on turvata maapallon arvokkaimman luonto- ja kulttuuriperinnön säilyminen. Listalla on tällä hetkellä 1 121 kohdetta, joista 213 edustaa luonnonperintöä.

STT

Kuvat: