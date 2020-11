Susan Collins pysyy Mainen senaattorina – demokraattien toivo vallasta senaatissa hiipuu

Yhdysvaltojen kongressivaaleissa republikaani Susan Collins on onnistunut pitämään paikkansa senaatissa Mainen osavaltion senaattorina. Collinsin voitto käytännössä takaa, että kongressi on myös jatkossa poliittisesti jakautunut riippumatta siitä, kumman puolueen ehdokas voittaa presidentinvaalit.

Juuri ennen vaaleja Collins oli esillä ainoana republikaanina, joka äänesti republikaanipresidentti Donald Trumpin korkeimman oikeuden tuomariehdokasta Amy Coney Barrettia vastaan. Nimitys vahvistettiin tuolloin senaatissa puoluelinjoja noudattaen lukuun ottamatta Collinsia.

Yhdysvaltain kongressi on jaettu kahteen kamariin: senaattiin ja edustajainhuoneeseen. Näissä vaaleissa valta edustajainhuoneessa pysyy demokraateilla. Puolue oli toivonut enemmistöä myös senaattiin, mutta Collinsin voiton myötä vallanvaihdon todennäköisyys on entistäkin pienempi.

Vallan säilyminen edustajainhuoneessa ei antanut sekään demokraateille suurta syytä juhlaan, sillä puolue oli odottanut voivansa suurentaa enemmistöosuuttaan. Näin ei kuitenkaan käynyt.

”Sininen aalto” ei edennyt puolueen toiveiden mukaan

Demokraatit onnistuivat saamaan republikaaneilta paikat Coloradossa ja Arizonassa, mutta monien demokraattien toivoma ”sininen aalto” tuntui tyssäävän siihen. Republikaaniehdokas vei istuvalta demokraattisenaattorilta paikan Alabamassa, ja monissa muissa tiukoissa kisoissa puolue piti pintansa.

Esimerkiksi senaattori Lindsey Graham sai säilyttää paikkansa Etelä-Carolinassa, ja senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell piti pintansa helposti haastajaansa vastaan Kentuckyssa. Iowassa, Texasissa, Montanassa ja todennäköisesti Alaskassa nykyiset senaattorit jatkavat pesteissään myös tulevaisuudessa.

Demokraatit olivat panneet runsaasti voimavaroja moniin republikaanisenaattoreita haastaviin ehdokkaisiinsa. Esimerkiksi Mainessa Collinsin haastanut Sara Gideon oli osavaltion kyselyissä johdossa useita kuukausia, mutta Collins piti silti pintansa.

Täysin demokraattien toivo senaatin hallinnasta ei ole vielä mennyt, sillä senaatin paikkoja on edelleen jakamatta. Tulos näyttää kuitenkin jo nyt olevan puolueelle pettymys.

Jos puolueen presidenttiehdokas Joe Biden voittaa istuvan republikaanipresidentin Donald Trumpin, vastassa voi olla vihamielinen republikaanisenaatti. Trumpin kuluvalla kaudella senaatin enemmistöjohtaja McConnell on saatellut läpi esimerkiksi useita Trumpin esittämiä nimityksiä, mutta Bidenin ehdotuksiin republikaanisenaatti ei välttämättä suhtautuisi yhtä myönteisesti.

Jos lopputulos olisi tasapeli, eli kumpikin puolue saisi paikoista puolet, äänestystilanteissa lopputuloksen ratkaisee varapresidentti. Näin ollen myös presidentinvaalien tuloksella voi olla vaikutusta senaatin toimintakykyyn.

