Syyttäjä vaatii hovissa näyttelijä Aku Hirviniemelle rangaistusta kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta – käräjäoikeus hylkäsi syytteet aiemmin

Syyttäjä vaatii hovioikeudessa näyttelijä Aku Hirviniemelle rangaistusta kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta. Syyttäjän mukaan Hirviniemi kosketteli kahta 17-vuotiasta tyttöä ja puhui heille seksuaalissävytteisesti. Hirviniemi oli tapahtumien aikaan 34-vuotias.

Epäilty ahdistelu tapahtui Riihimäellä kesällä 2018. Syyttäjän mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun Hirviniemi meni yöllä humalassa puhumaan skoottereilla liikkeellä olleille tytöille ja pyysi nämä parkkipaikalta kotiinsa.

Syyttäjä katsoo, että Hirviniemi käytti hyväkseen julkisuusasemaansa pyytäessään tytöt mukaansa ja varmisteli heti aluksi, että nämä varmasti ovat yli 16-vuotiaita.

– Hirviniemi on ikäasiaa näin kysyessään halunnut varmistaa sen, että asianomistajat ovat ylittäneet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön suojaikärajan, syyttäjän Turun hovioikeuteen toimittamassa valituksessa sanotaan.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi aiemmin syytteet. Oikeuden mukaan Hirviniemi kosketteli tyttöjä, mutta ei syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun.

Hirviniemi on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Käräjäoikeudessa hän vetosi muun muassa siihen, että tytöt olivat lähes täysi-ikäisiä, ja sanoi, ettei koskettelu ollut seksuaalista.

– Kyse on ollut tilanteesta, jossa julkisuuden henkilö oli esitellyt kotiaan ja halunnut hauskuuttaa vieraita. Hirviniemi oli tapansa mukaan halunnut pitää yllä leppoisaa ilmapiiriä, vastauksessa sanotaan.

Syyttäjä: Konkreettinen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus

Syyttäjän mukaan käräjäoikeus ei päätöksessään ottanut huomioon asiaomistajien vastustelua.

– Molempien asianomistajien kokemusta koskettelun kokemisesta ahdistavana ja/tai ärsyttävänä tukee myös se, että he ovat heti yöllä päästyään ulos talosta soittaneet hätäkeskukseen.

Myöskään Hirviniemen seksuaalisia puheita ei syyttäjän mukaan ollut huomioitu. Hirviniemi pyysi tyttöjä saunaan kanssaan ja sanoi yrittävänsä saada peniksensä jäykistymään, syyttäjän valituksessa sanotaan.

Koskettelu kohdistui syyttäjän mukaan seksuaalisuuden kannalta olennaisille alueille, kuten takapuolelle ja paljaaseen selkään. Syyttäjän mukaan tytöt ovat väistelleet Hirviniemen lähentelyä ja torjuneet tämän.

– Kysymys on ollut molempien asianomistajien kohdalla konkreettisesta seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta, syyttäjä katsoo.

Käräjäoikeuden mukaan tytöt ”ylireagoivat” kosketteluun

Käräjäoikeus katsoi aiemmin, ettei asiassa tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi riittävällä varmuudella pääteltävissä, että tilanne olisi ollut jollakin tapaa seksuaalissävytteinen.

Oikeuden mukaan koskettelu ei ollut lain tarkoittamaa seksuaalista ahdistelua.

– Hirviniemen menettelyn sopivuuden voi perustellusti kyseenalaistaa, mutta käräjäoikeus katsoo, että (- -) Hirviniemen menettelyssä (ei) tässä tapauksessa ole ollut kyse sellaisista seksuaalisesti olennaisista teoista, jotka olisivat laissa tarkoitetulla tavalla olleet omiaan loukkaamaan asianomistajien seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja siten täyttäisivät seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön, käräjätuomion perusteluissa sanotaan.

Käräjäoikeus katsoi myös, että tytöt reagoivat kosketteluun tavallista voimakkaammin.

– Asianomistajien kertomusten perusteella käräjäoikeus katsoo ilmeiseksi, että asianomistajat ovat ainakin jossain määrin reagoineet Hirviniemen menettelyyn keskimääräistä ihmistä herkemmin ja voimakkaammin, tuomiossa todetaan.

Jecaterina Mantsinen

STT