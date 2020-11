Syyttäjä vaatii PS-nuorten viimevuotisesta tviitistä syytetyille tuntuvia sakkoja

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on luettu syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kolmelle henkilölle. Syytetyt ovat tapahtuma-aikaan olleet Perussuomalaiset nuoret -järjestön vastuuhenkilöitä.

Syytteistä kaksi liittyy perussuomalaisten nuorten Twitter-tilillä viime vuonna julkaistuun kuvaan ja tekstiin. Kolmannessa on kyse syytetyn Facebook-päivityksestä. Some-päivitykset julkaistiin kevään 2019 eurovaalien alla.

Syyttäjä vaatii syytetyille sakkoja, kahdelle heistä vähintään 80 päiväsakkoa ja kolmannelle vähintään 70 päiväsakkoa. Syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistussa kuvassa oli tummaihoinen perhe ja saateteksti: ”Äänestä perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Yhdistys myönsi myöhemmin tviitin olleen harkitsematon ja hyvien tapojen vastainen.

Yksi syytetyistä on syyttäjän mukaan julkaissut tviitin ollessaan järjestön varapuheenjohtajana. Toiselle syyttäjä vaatii rangaistusta tviittiin liittyvästä kommentista,

Tviitissä julkaistu kuva oli peräisin Euroopan parlamentin mainoksesta, jossa kehotettiin äänestämään kevään 2019 europarlamenttivaaleissa. PS-nuorten tviitissä siihen oli lisätty saateteksti, jota syyttäjä pitää kiihottamisena kansanryhmää vastaan.

Nuorisojärjestö ja perussuomalainen puolue ovat sittemmin katkaisseet siteensä ja puolueella on nyt uusi nuorisojärjestö. Erkaantumisen taustalla on se, ettei nuorisojärjestö hyväksynyt puolueen esittämää sääntömuutosta, jonka tarkoitus oli hillitä rasistia kannanottoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti periä yhdistykselle myöntämiään avustuksia takaisin tviitin vuoksi. Järjestö on valittanut takaisinperinnästä hallinto-oikeuteen. Kesäkuussa Perussuomalaiset nuoret ry asetettiin konkurssiin.

korjattu klo 13.00: kaksi syytteistä liittyy Twitter-päivitykseen, kolmas Facebook-päivitykseen. Aiemmin jutussa kerrottiin kaikkien liittyvän Twitter-päivitykseen.

Elina Korkee

STT